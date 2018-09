Al sinds een paar jaar staat de oogmake-up tijdens de Fashion Weeks in New York, Londen, Parijs en Milaan in het teken van ‘color blocking‘. In plaats van de klassieke oogmake-up die mooi opgebouwd is uit zachte en in elkaar overlopende kleuren, gebruiken we één enkele felle kleur waarmee we de oogleden sterk aanzetten. Deze oogmake-up trend blijft ons achtervolgen. Verder krijgen we voor herfst winter 2018 2019 ook weer nieuwe varianten op het thema te zien.

Oogmake-up: een brede gekleurde streep

De meest eenvoudige manier om je ogen heel eigentijds met felle kleuren op te maken is: een dikke streep op je bovenste oogleden trekken. Je kunt hiervoor het beste een eyeliner in gel of cakevorm uit potje gebruiken. Je kunt ook met kleurpigmenten werken. De meest geliefde kleuren voor herfst winter 2018 2019? Geel, kobaltblauw, oranje en groen. De streep mag je hele ooglid beslaan, maar dat hoeft niet. Ook een brede lijn zoals bij Christian Wijnants is heel modern.

Trend: foute oogmake-up

Behalve ‘color blocking’ mag je heel creatief met felle kleuren omgaan. ‘Make-up wordt kunst’, zeggen de visagisten van MAC Cosmetics. Steeds vaker werken de make-up artiesten backstage met gekleurde pigmenten voor een kleurrijke oogopslag (en mond). Vind je het bizar? Dat geeft niet, want dat is het ook. Daar gaat het nu juist om! Deze winter gooien we alle regels over de boeg. De make-up heeft lak aan alles wat ‘normaal’ is. Maximale vrijheid is het motto. Je (oog)make-up mag helemaal fout zijn (maar nooit vulgair).

