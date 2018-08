Aan het begin van een nieuw seizoen kijken we voor de allernieuwste make-up trends altijd direct naar MAC Cosmetics, het make-up merk dat elk seizoen tijdens de Fashion Weeks van New York, Londen, Milaan en Parijs honderden make-up looks voor de modeontwerpers creëert. Voor herfst winter 2018 2019 vat MAC de make-up trends met één enkele zin samen: ‘Er is geen universele manier van opmaken meer‘. Met andere woorden: ‘Er zjin geen regels‘.

Alles draait al sinds meerdere seizoenen om de individualiteit en uiting geven aan je eigen persoonlijkheid. Alle traditionele waarden zijn komen te vervallen. Iets wat voorheen ‘lelijk’ was, kan nu ‘mooi’ zijn. De make-up trends voor herfst winter 2018 2019 kenmerken zich door contrasten, nieuwe effecten en (voorheen) ‘onmogelijke’ combinaties. Omdat niets moet en alles mag, wil MAC het niet eens meer over ‘trends’ hebben. Het make-up merk geeft de voorkeur aan ‘Directions’. Zie het als leidraden die je inspireren voor JOUW eigen make-up look voor herfst winter 2018 2019. We zetten de vier ‘leidraden’ van MAC voor je op een rijtje.

Make-up trends herfst winter 2018 2019 volgens MAC

Make-up trend herfst winter 2018 2019: Glow. Glitter en glans!

De make-up ‘Glow’ voor herfst winter 2018 2019 staat in het teken van ‘glamour’ en laat zich onder meer inspireren door de jaren ’70 maar ziet er niet retro uit. Deze jaren ’70 invloeden komen vooral terug in het gebruik van glitter en glans, met name metallics. Koude metallics hebben de voorkeur maar goud gaan we ook zeker zien. De kunst zit ‘m deze winter vooral in de manier van opmaken en combineren. Een voorbeeld: deze winter combineren we metallic oogmake-up met een schitterende nude huid. Verder gaan we experimenteren met ‘vochtige’ texturen.

Make-up trend herfst winter 2018 2019: Ease. Make-up no make-up

De tweede make-up trend is een make-up no make-up trend en heet ‘Ease”. Over deze make-up trend zegt MAC: ‘Designers love its nonchalance that rises above the need to prove a point‘. Deze manier van opmaken is heel natuurlijk en ongedwongen en zo mooi dat’ie over alles heen gaat en helemaal niets wil bewijzen. Met deze make-up trend gaan we in herfst winter 2018 2019 onze eigen schoonheid accentueren (maar niet veranderen).

De geavanceerde technologie van de hedendaagse make-up producten helpt ons hier een handje. Vandaag de dag is het bijvoorbeeld mogelijk om een matte huid te creëren zonder dat die er poederachtig of beladen uitziet. Hiermee komen we direct op een ander belangrijk element in de make-up voor herfst winter 2018 2019: de focus ligt ook dit seizoen weer op de huid. Gebruik je een foundation, zorg er dan voor dat je hem niet op je huid ziet liggen, is het advies van MAC. Verder gaan we dit seizoen (we hadden het er al even over) weer voor een matte huid. Zo’n huid is heel mooi in combinatie met glansaccenten op de ogen en mond. Blush moet natuurlijk ogen en de wangen lichtjes verwarmen of juist verkoelen. Heel belangrijk zijn de texturen die je voor je make-up gebruikt. Glanzend, mat, glinsterend, vochtig…

Make-up trend herfst winter 2018 2019: The New Black. Eyeliner is terug!

Eyeliner komt terug. We mogen ons dan door het verleden laten inspireren (denk aan Marilyn Monroe en consorten) maar de eyeliner die we voor herfst winter 2018 2019 gaan zien, is wel heel erg van nu. We gaan ‘m op een heel andere, speciale manier gebruiken. Als voorbeelden geeft MAC een zwarte maar onderbroken lijn, of een zwart maar verfrommeld lijntje, of een lijn die uit punten bestaat. Eyeliner hoeft niet per se een scherpe, precieze lijn te zijn. ‘Spelen met de klassiekers‘, zo noemt Gordon Espinet van MAC het. Deze winter experimenteren we met een DIY zwart, met eyeliner die er nonchalant en onprofessioneel uitziet. Het gaat een beetje de kant van grunge en punk op maar dat is het niet. De make-up trends voor herfst winter 2018 2019 laten zich niet in een hokje plaatsen.

Make-up trend herfst winter 2018 2019: Clash. De make-up kleuren zijn WOOW!

De make-up kleuren voor herfst winter 2018 2019 zijn intens en ongebruikelijk. Volgens MAC gaan we onder meer de volgende kleuren zien: cyclaamroze, cyaanblauw, kanariegeel, ultraviolet, smaragdgroen en oranje. Dit nieuwe kleurenpalet, vindt MAC, nodigt uit tot experimenteren. Make-up wordt kunst! ‘De kleur op je gezicht hoeft nergens op afgestemd te zijn of hoeft niet bij je kleding te passen’, legt Terry Barber van MAC uit. Deze winter gebruiken we kleur zoals we dat zelf willen. Het mag er zelfs ‘helemaal niet uitzien’ zolang het maar niet banaal is. Wel geldt ook hier dat het er niet om gaat om je gezichtstrekken te veranderen maar alleen om ze te accentueren en verfraaien. Besluit je om winter 2018 2019 met vibrerende kleuren te experimenteren, doe dat dan met vrijheid, zelfverzekerdheid en overtuiging! (Dat geldt eigenlijk voor alles in het leven)

