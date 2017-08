Make-up trends herfst winter 2017 2018. Rode lippenstift, rode oogleden. Rood is de kleur!

Benieuwd naar de make-up trends voor herfst winter 2017 2018? Dit is alweer deel drie van de ‘Make-up gids’ met Michele Magnani, Global Senior Artist van M.A.C. In de vorige interviews heeft Michele ons bijgepraat over de nieuwe make-up kleuren (ja, het gaat een kleurrijk seizoen worden!) en ook over de nieuwe technieken om je huid licht en transparant op te maken. In dit interview vertelt Michele over de kleur rood, dé topkleur voor het komende seizoen, zowel in de mode als in de make-up namelijk in de vorm van rode lippenstift en oogmake-up. Dit vertelt Michele ons:

Rood met een moderne twist – Lippenstift en oogmake-up

‘De derde ‘direction’ – want het woord ‘trends’ is geïnflationeerd :-) – die M.A.C. heeft opgemerkt backstage bij de Fashion Week herfst winter 2017 2018 is ‘Rouged’, een direction die helemaal om de kleur rood draait. ‘Rouged’ betekent: rood geherinterpreteerd. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen (hoe we in het verleden met rood omgingen) maar we moeten deze kleur wel transformeren in dit nieuws en eigentijds.’

‘Rood dus met een moderne twist. Dit seizoen gaan we voor alle toonaarden rood, rood komt terug als klassieker maar wordt modern. Dit betekent in de praktijk dat we bijvoorbeeld wel rode lippen gaan dragen maar dat we ze niet meer omlijnen. We gaan voor een moderne manier van opmaken. We brengen de lippenstift soms zelfs gewild wat slordig op de lippen aan, of die nu mat of glanzend zijn. En verder gaan we ook rood op de oogleden zien, dat is een nieuwigheid want voorheen maakten we onze ogen nooit met rood op. Dit seizoen wel en mooi is het!’

Rode lippenstift: een klassieker met een moderne twist

‘Sleutelproducten voor de direction Rouge zijn (vanzelfsprekend) veel lippenstiften zoals Retro Matte Liquid Lipcolour en verder matte lippenstift van fuchsia tot pruimrood tot oranjerood, kortom het hele gamma aan roodkleuren. En verder zien we Powder Blush voor de wangen, Liptensity lippenstiften die crèmeachtig zijn en lang houden, Chromagraphic Pencils en Chromaline gekleurde gels in intens rood, ook voor de ogen.’

Make-up looks: rode lippenstift en rode oogmake-up

‘Laten we eens kijken hoe de visagisten backstage met al deze rood nuances zijn omgegaan. Bij Chalayan bijvoorbeeld zien we een rode en een zwarte eyeliner. De rode lijn is als het ware een omlijsting van de zwarte eyeliner. Rood is hier een detail. De lippen in deze look gaan van rood naar fuchsia. Deze make-up look laat goed zien hoe we deze direction interpreteren. Rood krijgt hier een soort ‘metropolitan warrior’-feeling, een feeling die we ook in de mode tegenkomen. Het gaat hier om vrouwen die hun eigen oorlog voeren, niet-agressieve maar sterke vrouwen die elke dag weer vechten om iets moois van het leven te maken.’

‘En verder is daar de make-up look van Desigual waar we rood op de wenkbrauwboog zien. Maar ik vind vooral de make-up van Eden Choi heel geslaagd. De make-up is heel natuurlijk maar de lippen zijn fel oranjerood. Bij Paskal zagen we verder lippen die van fuchsia overgaan in rood.’

‘Het komende seizoen gaan we dus op een vernieuwende manier met rood spelen. We laten lippotloden even achterwege en combineren verschillende roodkleuren met elkaar waarbij deze kleuren op de lippen mooi in elkaar overlopen.’