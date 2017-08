Make-up trends herfst winter 2017 2018. Focus op de ogen. En hier is dan deel 4 van de ‘Make-up gids’ voor herfst winter 2017 2018 met Michele Magnani, Senior Global Artist M.A.C. Michele heeft ons al geüpdate over de nieuwe make-up kleuren, over transparante huidjes en roze wangen, over rode lippen en update ons nu over de allernieuwste oogmake-up. Dit seizoen gaan we onze ogen weer écht opmaken, helemaal tot aan de wenkbrauwen. We laten het woord aan Michele Magnani:

Oogmake-up herfst winter 2017 2018: vol, intens en compleet

‘De vierde direction – iedereen zal inmiddels weten dat we het woord ‘trends’ niet meer gebruiken – heet ‘Big’. ‘Big’ staat voor oogmake-up of zoals we het bij M.A.C zeggen: ‘de nieuwe directions voor een intense oogmake-up laten een herinterpretatie van de klassiekers zien.’ We halen klassiekers als smokey eyes en eyeliner tevoorschijn en gaan die uitvergroten, soms zelfs overdrijven. We gaan voor nieuwe vormen en een volle, ‘complete’ oogmake-up.’

‘Een maquillage die de ‘Big’ direction goed illustreert, is Les Copains. Deze make-up look is door mij ontworpen en laat zien hoe we de klassiekers voor herfst winter 2017 2018 herinterpreteren. Voor de oogmake-up voor deze Fashion Show heb ik drie verschillende glitter pigmenten gebruikt. Ik heb ervoor gekozen om de oogleden vol en volledig op te maken tot aan de wenkbrauwen. ‘Big’ staat dus voor ‘volle’ oogmake-up, grote ogen.’

‘Andere shows die goed doen begrijpen hoe deze volle oogmake-up eruit ziet zijn: Balmain door topvisagist Tom Pecheux, Alberta Ferretti, wederom door Pecheux, en ook Carolina Herrera waar we het ‘Big’ effect in een heel alledaagse en draagbare variant tegenkomen die heel geschikt is voor vrouwen die niet theatrale of dramatische make-up houden. Bij Carolina Herrera zien we een heel natuurlijke look maar dan wel met vol en compleet opgemaakte ogen. De look van Gareth Pugh is erg dramatisch Big-voorbeeld en in het leven vrijwel ondraagbaar. Een andere volle en heel mooie oogmake-up met zwart en goud zagen we echter bij Elie Saab (opnieuw ontworpen door Pecheux).

‘Sleutelproducten voor deze direction zijn natuurlijk allemaal producten voor het opmaken van de ogen zoals Bold & Bad Lash Mascara, nepwimpers, eyeliners als Rollerwheel Liquid Liner, en eye kohl als Smolder en Ebony, en verder Penultimate Brow Marker en oogschaduw in metaalachtige of matte kleuren. We spelen hier vooral met ‘maanachtige’ nuances als zilver, goud, brons maar ook pruimtinten.’

Mascara om de ogen maximaal te accentueren (en uit te vergroten)

‘Zoals ik al zei, staat het ‘Big’ concept soms ook echt voor ‘overdrijven’. Bij de Fashion Show van Jour/Né bijvoorbeeld zagen we fantastische wimpers, dik en ‘clumsy’. Ook bij Les Copains zijn de wimpers belangrijk. Heel overdreven wimpers zien we bovendien bij MSGM waar de oogmake-up vrij natuurlijk is, behalve de wimpers dan, en de lippen rood en wat gevlekt zijn opgemaakt. Ook deze look laat weer zien dat we niet moeten vergeten hoe belangrijk mascara nu eigenlijk is. We mogen er echt mee overdrijven!’

‘Heel mooi is ook de oogmake-up bij Tadashi Shoji waar de wimpers deels zijn getekend, deels zijn opgemaakt en waar goudaccenten de ogen kracht bijzetten. Emblematisch voor de ‘Big’ direction is tot slot de driedubbele eyeliner van CG Chris Gelinas, waar drie lijnen en nepwimpers tot een soort vleugels rond de buitenste ooghoeken verworden. Ook hier zien we weer dat idee van uitvergroten en overdrijven terug. Make-up kun je ‘dragen’ als een accessoire, als een tatoeage die je ’s avonds weer wegwast. Je kunt en mag ermee spelen, shockeren zelfs, maar het gaat er vooral om dat je met je make-up uiting geeft aan je eigen persoonlijkheid, je eigen individualiteit.’

