Make-up trends 2018. Super natuurlijke huidjes en weinig make-up. Zo doe je dat!

De grootste make-up fout die steeds weer terugkomt, is TEVEEL make-up. Net zoals in de mode geldt tegenwoordig ook in de make-up ‘Less is more‘. Hoe minder make-up je gebruikt, hoe beter.

Wel moet er aan dit soort maquillages een goede basis ten grondslag liggen. Dat is natuurlijk: een goede huidverzorging. Je huid vraagt constant, elke dag opnieuw, de nodige aandacht. Heel belangrijk is dat je je huid goed reinigt – ‘s morgens en ‘s avonds. En verder moet de huid gehydrateerd en gevoed worden. Een gezonde levensstijl hoort er vanzelfsprekend ook bij.

En verder gebruik je, zoals we al zeiden, zo min mogelijk make-up. Een voorbeeld van zo’n eenvoudige maar supergeraffineerde make-up look zagen we backstage bij de Fashion Show van Gabriele Colangelo lente zomer 2018. Make-up artist van M.A.C. Francelle Daly legt ons in dit video interview uit hoe je voor deze look te werk moet gaan. ‘Het gaat allemaal om eenvoud‘, zegt Francelle Daly. Alle producten zijn heel gemakkelijk aan te brengen en geven je een zongekuste monochromatische look.

We zetten de stappen nog even voor je op een rijtje: