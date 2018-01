Make-up trends 2018. Zo mooi is een natuurlijke make-up look!

We plamuren onze huid al jaren niet meer vol. Iedereen weet inmiddels dat je je huid zo transparant mogelijk moet opmaken en dat je zuinig met je foundation moet omspringen. Verder kun je, als je dat wilt, ook de rest van je make-up heel natuurlijk houden. ‘Less is more’ is nog steeds een trend in de modewereld. Deze trend staat in schril contrast met de onrealistische en zware make-up looks van bloggers en influencers op Instagram en Youtube. Maar zeg nu eerlijk, zo’n simpele make-up is toch echt wel heel erg mooi en duizend maal chiquer dan een vol geschminkt gezicht.

De make-up look die je op deze pagina ziet, is ontworpen door Tiziana Raimondo voor de modeshow van Vivetta zomer 2018 in Milaan. Wij vroegen Tiziana hoe we te werk moeten gaan om deze look te creëren.

Zo creeër je deze natuurlijke make-up look

‘Deze make-up look‘, vertelt Tiziana, ‘accentueert de ogen en ook een beetje de natuurlijke structuur van het gezicht. Het belangrijkste make-up product voor deze look is Quite Natural Paint Pot van M.A.C. Het is een fantastisch product omdat het heel veelzijdig is. Je kunt je er heel intens mee opmaken, maar ook heel licht.‘

Tiziana gebruikte Quite Natural Paint Pot voor de ogen en voor de jukbeenderen (in de video hierboven zie je het M.A.C make-team backstage bij Vivetta aan het werk).

Breng de Pot Paint op het gehele ooglid, tot aan de wenkbrauwen, aan.

Breng de Pot Paint met een grote kwast op je jukbeenderen. Hiermee geef je je gezicht structuur maar vermijd je een opgemaakt effect, want de kleur is heel natuurlijk.

Je huid is net zoals de rest van de make-up heel natuurlijk. Gebruik zo min mogelijk foundation. Een truc is om eerst met camouflageproduct imperfecties weg te werken. Daarna maak je je huid heel transparant op.

Krul je wimpers met een wimpertang en maak ze op met een beetje mascara om de wimperhaartjes net wat donkerder te maken.

Je wenkbrauwen houd je natuurlijk maar zorg wel dat er een goede vorm in zit. Kam de haartjes en fixeer ze eventueel met een wenkbrauwproduct (haarlak kan ook, maar spuit die nooit direct op je wenkbrauwen – altijd eerst op een borsteltje).

Hydrateer je lippen met een lipbalsem maar laat ze verder natuurlijk.

Deze look is perfect voor het leven van iedere dag maar kan ook heel mooi zijn voor een stralende bruid!

