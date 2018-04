Make-up trends 2018. Een mooie huid en snoeperige lippen!

Bij de Italiaanse ontwerpster Luisa Beccaria druipt alles van de romantiek. De jurken zijn romantisch, de showlocaties zijn romantisch en de make-up is romantisch, jeugdig maar ook een beetje ondeugend. Het lijkt wel of de meisjes stiekem van de bramen in het park (waar Beccaria haar collectie voor lente zomer 2018 showt) hebben gesnoept.

‘Het is alsof de modellen voor het eerst lippenstift hebben gebruikt‘, vertelt M.A.C Gobal Senior Artist Cynthia Rivas die de make-up look voor de Beccaria show heeft ontworpen. ‘Ze hebben ’s morgens rode lippenstift opgedaan en hebben er de hele dag mee rondgelopen. De lippenstift is een beetje gevlekt en uitgelopen. Om dit effect te krijgen, gebruikten we een zachte kwast zodat de lippenstift wat zachter op de lippen overkomt. En verder hielden we de huid heel mooi en zuiver.‘

Bekijk het video interview maar eens en lees hieronder verder!

Voor de huid gebruikte Cynthia Rivas een matte foundation (Studio Fix van M.A.C). Juist door een matte foundation te creëren, komen de highlights die in kleurloze glos zijn aangebracht beter uit.

Verder is alles heel natuurlijk. Een trucje voor een jeugdig uiterlijk zijn ‘bushy‘ wenkbrauwen. Dit komt omdat jonge meisjes vaak nog niets aan hun wenkbrauwen doen. Daarom zien ze er soms wat ongeregeld uit. Dit is de reden waarom we ‘bushy’ wenkbrauwen soms onbewust met ‘jong’ associëren. Cynthia is zelf een voorstander van mooi gedefinieerde wenkbrauwen maar in deze jeugdige look staat zo’n bushy eyebrow heel goed en gaat alle aandacht naar de lippen.

Ook de ogen hield ze heel natuurlijk. Een beetje oogschaduw op de oogleden en geen mascara. Gewoon alleen even met de wimpertang erover heen.

Deze look is heel geschikt voor zonnige lentedagen en warme zomerdagen. Het is ook een fantastische look voor jonge bruidjes. Helemaal romantisch wordt het als je deze make-up look combineert met een los opsteekkapsels met vlinderspeldjes zoals bij Luisa Beccaria (zie de foto hierboven).

Bekijk de foto’s hieronder en copy the look!

