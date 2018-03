Make-up trends 2018. Kleur is niet nieuw, maar de attitude wel!

Als sinds een paar seizoenen zien we backstage bij de modeweken veel make-up looks met uitbundige kleuren op de oogleden. Een opvallende trend zijn de dikke strepen of lijnen langs de bovenste wimpers (en verder vrij natuurlijk opgemaakte gezichten). We zien deze oogmake-up in alle mogelijke kleuren, liefst heerlijk fel: roze, blauw, groen, geel.

Ook backstage bij Byblos zagen we fel gekleurde oogleden, ontworpen door Terry Barber, Director of Make-up Artistry van M.A.C (één van de hoogste posities die je binnen M.A.C kunt hebben). We grepen onze kans om meer over deze kleurrijke mood te weten te komen en interviewden Terry Barber. Bekijk het video interview.

Volgens Barber is kleur op zich niet nieuw (‘We zagen al veel kleur in de jaren ’70 en ook ’60’, vertelt de top make-up artist), maar het is de attitude die dit seizoen nieuw is. Barber ziet sterkere en meer individuele vrouwen. Vrouwen die er niet allemaal hetzelfde willen uitzien, maar die zichzelf durven zijn. Vrouwen die niet helemaal vol geplamuurd zijn zoals de influencers op de social media, maar die ook imperfect durven te zijn.

Wij zouden zeggen: wie de schoen past, trekt ‘m aan, zouden wij zeggen. Experimenteer met deze look. Vooral in het voorjaar is’ie interessant, helemaal in combinatie met een funky zonnebril. Bekijk de video en foto’s en… copy the look! Voordeel: deze look is supergemakkelijk na te doen en hoeft niet perfect te zijn!

