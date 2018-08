De make-up trends voor herfst winter 2018 2019 staan onder meer in het teken van make-up no make-up. De natuurlijke make-up look blijft een super trend. Inmiddels weten we allemaal dat natuurlijke make-up niet betekent dat we geheel géén make-up gebruiken. Bij natuurlijke make-up komt alles – foundation, oogschaduw, blush, highlighters, lippenstift – aan bod maar het oogt heel natuurlijk. Het is een make-up look die vooral de heren graag op de dames terugzien!

Backstage tijdens de Fashion Weeks gaven we onze ogen de kost en gingen we op zoek naar tricks en trucs voor een up-to-date make-up no make-up look. Die ziet er dit seizoen vooral heel crèmeachtig en glanzend uit. Anders dan andere seizoenen gaan we minder voor ‘metaalachtige’ effecten maar zoeken we het in ‘vochtige’ producten die de huid een gezond en stralend aanzien geven. Dit zijn de backstage geheimen voor een natuurlijke make-up look:

Make-up trend herfst winter 2018 2019: natuurlijke make-up look

1. Belangrijk: de voorbereiding van je huid. Die moet er goed gehydrateerd uitzien. Pamper je huid met een gezichtsmassage met een lichte, vochtinbrengende crème. De visagisten backstage beginnen hier standaard mee.

2. Gebruik een licht dekkende foundation. Vloeibare foundations zijn het meest geschikt voor een natuurlijke make-up look.

3. Gebruik zo min mogelijk foundation, alleen waar nodig. Truc: gebruik een kleine kwast. Zo gebruik je minder product.

4. Tip: gebruik pas een concealer nadat je foundation hebt aangebracht. Loop met een kleine kwast en een klein beetje camouflageproduct pukkeltjes en rode vlekjes af en stip ze lichtjes aan.

5. Gebruik bijvoorkeur crèmeachtige producten (oogschaduw, blush).

6. Besteed extra aandacht aan highlights en blush. Samen met je huid (basis) vormen ze het belangrijkste element in je make-up. De truc is hier om producten te mengen voor extra glans. Voorbeelden:

vermeng een hightlighter in crèmeachtige poeder met een paar druppels essentiële olie

probeer Mixing Medium Shine van MAC, een kleurloze wax, die je naar hartelust met andere producten (zelfs met lippenstift) kunt mixen om een extra glans over je gezicht te leggen

ga voor delicate kleuren: zachtroze, zacht perzik, crèmekleuren.

7. Gebruik heel lichte of bijna kleurloze producten voor de oogleden, wangen en lippen.

8. Breng de highlighter hoog op de jukbeenderen of op de koontjes van je wangen aan, en verder op: de rug van je neus, op het midden van je oogleden (tenzij je een crèmeachtige oogschaduw gebruikt) en net boven je cupidoboog.

9. Gebruik een lichtgekleurde of kleurloze lippenstift of balsem. Ook hier moet het er weer crèmeachtig uitzien.

Bekijk de make-up foto’s van natuurlijke make-up looks en laat je inspireren!