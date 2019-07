Make-up tips & tricks voor een natuurlijke make-up look met stoere wenkbrauwen

Hoe doen ze dat toch, die visagisten? Backstage bij de modeshows zien we soms van die natuurlijke en supermooie make-up looks. Het lijkt wel of de modellen geen make-up op hebben maar toch stralen ze, zijn de ogen sprekend en glanzen hun huidjes.

Backstage bij Giada bijvoorbeeld zagen we zo’n coole make-up look: geraffineerd, maar ook sportief en een beetje boyish. Make-up artist Miranda Joyce creëerde deze look samen met het team van MAC. In het video interview hieronder vertelt ze er meer over. Wij zetten haar make-up tips en tricks voor deze look voor je op een rijtje.

Make-up tips en tricks van Miranda Joyce

#1 Gebruik geen foundation

Voor dit geraffineerde huidje gebruik je geen foundation, maar alleen wat camouflage product waar nodig. En een klein beetje poeder.

#2 Vervaag je eyeliner

Je ogen maak je niet op maar je wilt ze wel laten spreken. Dat doe je door een klein beetje kohl potlood in je ooglid aan te brengen en dat dan een beetje te vervagen.

#3 Geen mascara, maar brow gel

Maak je wimpers niet op met mascara, maar met een beetje wenkbrauw gel. Het gaat ons niet om kleur maar om definitie. Dit is een supertrick (Miranda’s dochtertje zweert erbij!).

#4 Highlights!

Gebruik een highlighter met een klein beetje kleur voor de cupido boog boven je lippen, voor je neus, je kin en je oogleden. Het gaat om licht en schaduw.

#5 Ga voor rechte wenkbrauwen

Maak je wenkbrauwen recht en dik op. Vul de binnenste hoeken goed in en maak de wenkbrauwen richting je slapen wat langer. Vermijd een boogje, dat is te lady like. Je wilt een boyish look creëren.

