Make-up. Tips voor een super snelle party make-up look

Backstage bij de Fashion Shows doen we altijd de beste make-up ideeën op. En soms zijn ze zelfs supereenvoudig. Zoals de make-up look bij de fashion show van Genny. Top visagist Lloyd Simmonds creëerde een porseleinen huidje en zwoele glitterogen. Bij elkaar goed voor een sexy party make-up look. En het leuke is dat deze look heel gemakkelijk na te doen is. Bekijk het video interview met Lloyd Simmonds maar eens. Onder de video vind je de tips van Lloyd nog even op een rijtje.

Make-up tips van Lloyd Simmonds voor een porseleinen huidje

1. Zorg dat je huid schoon en gehydrateerd is. Dat is het allerbelangrijkst. Backstage bij de shows beginnen de visagisten altijd met een gezichtsmassage met een hydraterende crème.

2. Bouw je basis stap voor stap op. Begin in het midden van je gezicht, daar waar je huid de foundation het meest nodig heeft. Werk de foundation vanuit het midden verder over je gezicht uit. De foundation is dus heel licht en transparant zodat je eigen teint nog te zien is. Breng alleen product aan waar nodig.

3. Heb je de basis met foundation gelegd, dan ga je aan de slag met concealer (camouflage). Werk met een klein kwastje en stip oneffenheden en rode vlekjes aan. Bewerk de huid alleen waar nodig. Vaak is dat rond de neus en onder de ogen.

4. Poeder alleen het midden van je voorhoofd.

5. Klaar ben je!

Make-up tips van Lloyd Simmonds voor glitter ogen

1. Tip een crème (kan ook vaseline zijn – Lloyd Simmonds gebruikte een soort lipbalsem, kijk uit voor allergische reacties) op je ogen en druk dan met een vinger de glitter erop. Deze look doe je thuis in twee minuten na, aldus Simmonds.

That’s all. Jouw party look is klaar! Bekijk de video en foto’s en ga aan de slag.

Charlotte Mesman