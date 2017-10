Als je jezelf eens dromerig mooi wilt opmaken voor een speciale gelegenheid (of voor de Feestdagen) bekijk dan eens de make-up die we bij de Fashion Show zomer 2018 van Thom Browne zagen. De huidjes waren daar heel teer en bijna doorzichtig opgemaakt, en daardoor supermooi. Met heel fijne poeder, bijna sterrenpoeder, gaf top make-up artiest Sil Bruinsma (ja, Nederlands!) de gezichten van de modellen nog een extra glans mee.

De droomwereld van Thom Browne



De hele show was overigens een droom. De muziek was buitenaards, op een bed lagen twee in het wit geklede meisjes met grote gazen ballen over het hoofd waardoor ze aliens (misschien van Saturnus?) leken. De creaties waren al net zo onwerkelijk. Er waren enorme jassen in allerlei kleuren die wel kilo’s moesten wegen (en waarmee je maar moeilijk door een deur komt). De vormen en lijnen waren allemaal een soort… vervormd. Als in een droom. Helemaal delirisch werd het tafereel toen er op de catwalk een eenhoorn verscheen. Het applaus van het publiek was overdonderd.

De make-up bij Thom Browne

De make-up door Sil Bruinsma – in samenwerking met het team van M.A.C – paste precies in dit onwerkelijke plaatje. Eerst werden de wenkbrauwen van alle modellen gebleekt. Wie daar niet blij mee was, kon na de show weer bij de visagisten terecht om de wenkbrauwen terug te laten kleuren (lees meer over wenkbrauwen verven). Wil je hiermee thuis experimenteren pas dan wel goed op dat het bleekproduct niet in je ogen komt!

Voor de etherisch tere huidjes gebruikte Sil M.A.C Studio Waterweight Foundation, een ideale basis om je huid heel licht – in de zin van ‘lightweight‘ – op te maken. Voor deze show voegde hij er nog wat wit en een luminizer aan toe zodat de modellen er bijna als schimmen uit een droom uitzagen.

De glanzende touch op de jukbeenderen, het voorhoofd, de kin en in de binnenste ooghoeken komt van superfijne glitter. ‘De glitter is zo fijn‘, vertelt Sil mij backstage, ‘dat je er ‘m alleen maar met je vingers op je huid hoeft te tippen en dan blijft’ie vanzelf zitten.‘

Tot slot plakte Sil nog een zilverkleurige traan (daarvoor gebruikte hij is wel lijm) onder één van de ogen. ‘De meisjes zijn een beetje triest. Niet altijd is alles even mooi. Dit is een Thom Browne wereld, weet je nog? Er zit altijd wel een twist in.‘