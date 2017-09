‘If you are sad, add more lipstick and attack. Men hate women who weep‘, zei Coco Chanel. Mademoiselle Chanel geeft ons hiermee een gouden tips voor deze regenachtige maandag (en voor elke andere dag van de week). Haal die lippenstift tevoorschijn. Het is een instant boost voor je humeur en het maakt je dag er stukken beter op.

Ook socialite Alexa Chung zweert bij lippenstift. Ze draagt rode lippenstift naar speciale gelegenheden maar ook op doordeweekse dagen, vooral als ze er een beetje moe uitziet. Het leidt de aandacht van wallen onder de ogen af, vindt ze. ‘Warning’, zegt ze er gelijk bij. Pas op want het kan eruit zien alsof je je bed niet gezien hebt, maar alsof je de hele nacht hebt doorgefeest. Ook dat kan stoer en sexy zijn :-)

Rode lippenstift. Het after-kiss effect

Rode lippenstift is ook deze winter weer helemaal een trend en dat zal niemand verbazen want rood is dé kleur voor winter 2017 2018. Rode lippen dus maar in een moderne versie. Het is tijd voor een update van onze opmaaktechniek.

Update je opmaak techniek

Lipliner en lippenseeltjes zijn een no-no voor het komende seizoen. Je brengt de lippenstift direct op je lippen aan door de stick tegen je lippen te tikken waardoor je een onregelmatig en gevlekt effect krijgt (‘sexy-dirty‘, zegt make-up artist Miranda Joyce). Je kunt ook je vingers gebruiken om de lippenstift aan te brengen. Het gaat erom dat je een ‘after-kiss’ idee krijgt. Rode gestifte lippen die net innig en vurig door een lover zijn gekust.

Een andere trend is ‘gradient lips’ waarbij je een rode kleur op het midden van je lippen aanbrengt en die richting de contouren van je lippen laat vervagen. Met een glos erover heb je dé party lip voor deze winter.

Rode lippenstift voor elke vrouw

‘There is shade of red for every woman‘, Audrey Hepburn. Denk dus niet dat deze rode lippenstift-trend niets voor jou is! Je hoeft alleen maar de juiste tint voor jou te vinden. Deze moet passen bij je teint maar vooral ook bij je persoonlijkheid. Sommige vrouwen kunnen helrode lippen die je een sterke, sexy en soms zelf agressieve uitstraling goed hebben. Donkere types komen met donkerrode tinten goed weg terwijl wat zachtere types beter een rozerode tint kunnen kiezen. Overigens laat de trend voor deze winter laat vooral roodtinten met een blauwe ondertoon zien, dus meer in de richting van wijnrood, bessenrood en framboosrood dan baksteenrood of oranjerood.