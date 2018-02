Make-up. Oranje blush voor een lieflijk lentesnoetje

Het is nog volop winter maar alvast een héél klein beetje vooruitkijken naar het voorjaar kan geen kwaad. Om in de mood te komen, hebben we een lieflijke make-up look voor je die gebaseerd is op drie tot vier verschillende tinten oranje. De look is ontworpen door Petros Petrohilos, internationaal make-up artist, voor de Fashion Show van Mila Schön.

Ondanks de drukte backstage is het gelukt om een paar woorden met Petros te wisselen. Bekijk de video maar eens.



Make-up. Zo ga je te werk

Wil je deze make-up look nadoen, dan hebben we, behalve de technische instructies van Petros, eigenlijk maar één advies voor je: neem er de tijd voor. Deze make-up look lijkt heel eenvoudig, en is dat ook, maar je moet wel héél netjes werken.

Onze tips:

Zorg voor een goede verlichting zodat goed ziet wat je doet. Breng je foundation stapje voor stapje aan. Leg je grote make-up kwast weg en werk met een kleine kwast en kleine hoeveelheden. Begin met een heel klein beetje product en werk dat in de huid. Bouw je foundation langzaam op totdat je huid egaal en perfect is. Matteer je huid met een lichte poeder. Borstel de wenkbrauwhaartjes zodat ze allemaal op z’n plek zitten en teken zo nodig met een potlood ontbrekende haartjes in. Neem ook hier alle tijd voor. Je streeft naar perfectie. Haal nu al je oranje blushes tevoorschijn. Begin met een klein beetje product en breng dat op je koontjes, richting de slapen en heel lichtjes over de oogleden aan. Bouw ook dit weer langzaam op. Speel met verschillende tinten, maar houd het licht. Zwak het effect eventueel af met een kleurloze poeder. Krul je wimpers met een wimpertang. Doe een heel klein beetje matroze lippenstift op je lippen zodat ze er delicaat als een bloemblaadje uitzien.

Je ziet dat het allemaal gaat om langzaam en precies opbouwen en weinig product gebruiken. Gebruik je gewoonlijk vrij veel foundation, probeer dan nu eens de helft van je dagelijkse portie te gebruiken. Het zou wel eens een verrassend resultaat kunnen opleveren. Succes ermee!

