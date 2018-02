Een fel gekleurde streep als oogmake-up. Zo easy, zo trendy!

We zouden bijna zeggen: oogschaduw is zo achterhaald. De tijd dat je drie à vier mooie schades in elkaar liet overlopen, lijken ver achter ons te liggen. Zo is het echter niet. De afgelopen winter zagen we een revival van klassiek opgemaakte ogen. Maar… daarnaast zien we ook een geheel andere stroming. Ogen die worden opgemaakt met één sterk element dat alle aandacht trekt. En het leuke is dat dit soort oogmake-up heel gemakkelijk te doen.

Oogmake-up: een brede streep in kleur

Neem nu de make-up look die de Belgische make-up artist Inge Grognard voor de Fashion Show van Wunderkind (winter 2017 2018) creëerde. De inspiratie voor die look waren de metallic kleuren van de schoenen in de collectie. Die waren rood, groen en blauw. Omdat er in de Wunderkind-collectie zelf, kledingsgewijs, ook heel veel gaande is, wilden designer Wolfgang Joop en Inge Grognard een niet al te zware maar wel sterke make-up look.

Dat resulteerde in een brede lijn, een vierkant bijna, in metallic rood, groen en blauw (de kleuren van de schoenen) langs de bovenste wimpers richting de buitenste ooghoeken. ‘Het is als een gekleurd vierkant, bijna een stempel die je op het ooglid zet‘, vertelt Inge. Bekijk de video maar eens.

Dit soort make-up looks hebben we de afgelopen seizoenen vaak gezien en we denken dat zo’n brede streep in kleur een trend gaat blijven. Het is een heel moderne manier om je ogen sterk (en snel) op te maken. Proberen zouden wij zeggen!

Overigens houd je de rest van je make-up vanzelfsprekend heel rustig. Weinig foundation, een beetje poeder en zelfs géén mascara! Alle aandacht gaat naar die ‘stempel’ in kleur op je oogleden.

