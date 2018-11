Make-up: óf je ogen óf je mond, maar niet allebei

De óf-óf regel lijkt in de make-up nog altijd te gelden. Je maakt óf je ogen op, óf je mond. Deze keuze maakte ook topvisagist Tom Pecheux voor de Fashion Show voor herfst winter 2018 2019 van N21.

We gingen backstage bij N21 en interviewden Tom Pecheux die samen met M.A.C. Cosmetics de make-up had ontworpen. Ondanks het feit dat Pecheux niet aan trends doet (zie het video interview), zagen we bij N21 twee make-up looks die, op z’n zachtst gezegd, heel eigentijds waren (lees: geheel in lijn met de trends).

De ene make-up look liet een mooie huid met perfect opgemaakte rode lippen zien. In de andere make-up look lag het accent geheel op de ogen die waren opgemaakt met eyeliner. De lijn liep bij de buitenste ooghoeken uiteen in twee vleugeltjes.

Deze make-up looks zijn gemakkelijk na te doen en je hebt er maar weinig voor nodig. Maak je keuze en ga aan de slag!