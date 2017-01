Make-up: mix & matchen. Update je techniek

Mix en match. Een moderne benadering van make-up. Make-up voor een uniek uiterlijk.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Tegenwoordig komen er elk seizoen nieuwe make-up collecties uit en is het woord ‘make-up trend’ al net zo ingeburgerd als de kreet ‘mode trend’. We krijgen allemaal regeltjes (vaak in de vorm van tips) te horen die ons vertellen hoe we eruit moeten zien en de collecties – of we het nu over beautyproducten of kleding hebben – krijgen een steeds uniformer aanzien. We kunnen bijna niet anders dan de trends volgen…

Make-up. Truc om mooier te zijn en je mooier te voelen

Gelukkig zijn er ook andere geluiden. Veel visagisten blijven benadrukken dat je make-up ‘aandoet’ om mooier te worden, om je mooier te voelen. De make-up die je kiest moet je sterke punten accentueren. Je moet je er beter door voelen. Zekerder. Make-up moet je zelfvertrouwen versterken op die dagen dat je het nodig hebt en moet je doen stralen zoals jij dat wilt.

Van Dale Online geeft als één van de definities van ‘opmaken’: met schoonheidsmiddelen bewerken. Maar ‘opmaken’ betekent ook ‘zich gereedmaken’. Je maakt je gereed om op je allerbest de wereld tegemoet te treden. Het Italiaanse woord voor ‘make-up’ is ‘trucco’, letterlijk truc. Make-up is een truc. Een truc om ervoor te zorgen dat jij op optimaal en zeker voor de dag komt.

Verder kijken dan de trend van het moment

Als je dit beseft, dan is ook meteen duidelijk dat het klakkeloos volgen van de trends gewoonweg niet kan werken. Make-up moet je persoonlijkheid onderstrepen, de uniciteit benadrukken. Het is een expressie van jezelf die van dag tot dag kan verschillen en die zich niet beperkt tot de beauty producten en tendensen van het seizoen.

In dat kader raadt Michele Magnani, Global Senior Artist van MAC aan om niet alleen de nieuwe make-up collecties te bekijken maar om ook eens na te gaan wat je zelf nog thuis hebt. ‘Vaak krijg ik dan te horen‘, vertelt Magnani, ‘dat men nog een dure lippenstift van dit of dat merk heeft liggen maar dat die kleur zo achterhaald is. Dat is echt een denkfout.‘ Make-up, je opmaken, is spelen met kleuren en texturen, experimenteren, mixen & matchen zoals we dat ook in de mode doen.

Make-up: mix and matchen

Zo kun je een lippenstift van vorig jaar mixen met een lipstick van nu. Of je kunt een fuchsia lippotlood combineren met een oranje lippenstift waardoor je een heel nieuwe koraalachtige kleur krijgt. Je kunt nieuwe tinten oogschaduw combineren met tinten van seizoenen geleden. Je kunt producten ook op een andere manier gebruiken. Een crèmeachtige lippenstift kan je wangen een ongebruikelijke kleur en glans geven. Door te mixen en matchen kun je totaal nieuwe effecten creëren. Zo nieuw dat iedereen je zal vragen waar je die lippenstift of die blush gekocht hebt. Maar jouw lippenstift en jouw blush zijn niet te koop, ze zijn uniek net zoals jij.

Creëer je eigen look

Make-up voor een unieke en eigen look. En niet om ons allemaal hetzelfde uiterlijk te geven. We hoeven niet op de televisiepresentatrice, voetballersvrouw of Hollywood-actrice te lijken. Make-up heeft niet de functie om te uniformeren, maar juist om het eigen gezicht te harmoniseren. Natuurlijk kan make-up worden gebruiken om een diva-look te creëren, maar dan op je eigen manier zonder dat je jezelf in een ander verandert.

Geen botox uitstraling, please!

Make-up als truc maar niet als masker. Make-up om jezelf te vermooien, maar dan zonder een botox-effect. Waar het juist om gaat is om sterke punten te creëren die je eigen expressiviteit onderstrepen, die je blik intenser maken of die de volheid van je lippen maximaal doet uitkomen.