Make-up. Matte huidjes zijn terug. We gaan ons weer poederen!

Sinds ik vorig jaar – tijdens de chaos van de Fashion Week – mijn compacte poederpoos ben kwijtgeraakt, heb ik mijn gezicht niet meer gepoederd. Ik zag zoveel natuurlijk glanshuidjes backstage bij de shows dat ik vond dat ik wel zonder kon. Maar toen make-up artist Pablo Rodriguez van M.A.C. Cosmetics backstage bij Vionnet over matte huidjes begon, kreeg ik daar toch ook wel weer zin in. Een matte huid is zo geraffineerd!

‘Voor deze show heb ik gekozen voor matte huidjes en glanzend opgemaakte, bijna natte ogen’, vertelde Pablo mij backstage. ‘De glanzende oogmake-up komt mooi uit tegen de matte huid. Een matte huid is eigenlijk altijd mooi. Het ziet er geraffineerder uit dan een glanzende (opgemaakte) huid, want een huid die niet is opgemaakt, is van nature niet mat. Dus door je huid te matteren, laat je zien dat je je opgemaakt hebt. Het kan niet anders dan dat je make-up draagt.‘

Als ik Pablo vraag of we beter compacte of losse poeder kunnen gebruiken, antwoordt hij dat losse poeder geraffineerder is, maar omdat dit een fashion show is en hij ook praktisch moet zijn, zal hij tijdens de line-up, als de modellen in de rij staan om de catwalk op te gaan, compacte poeder gebruiken omdat je daarmee minder snel knoeit. Overigens hebben wij het line-up moment niet kunnen meemaken omdat we alweer naar de volgende show moesten. De final touch van de poeder is daarom op de foto’s dus niet goed te zien. Pablo moest er immers nog een keer met de poederkwast overheen.

Bekijk het video interview waarin Pablo meer vertelt over de oogmake-up en de verschillende looks voor de modellen. En ook over het symbool dat hij bij de meisjes in de hals heeft getekend.

En ga dan eens bij jezelf te rade of het type voor een matte of glanzende huid bent. Of misschien wel voor allebei, afhankelijk van de situatie.

Door: Charlotte Mesman