Foundation wordt wel aangeduid als ‘basis’. En terecht. Want een mooie huid is de basis voor je make-up. Omdat moedertje natuur niet iedereen met een porseleinen huidje heeft begiftigd, maken we vaak en dankbaar gebruik van dit make-upproduct dat cosmeticahuizen ons bieden.

De foundationformules zijn steeds geavanceerder maar toch is het niet altijd gemakkelijk om de basis mooi en egaal aan te brengen. Dat kan liggen aan een verkeerde productkeuze, maar ook aan onze huid die voortdurend in verandering is. Hieronder stellen we de meest voorkomende probleempjes aan de orde.

De foundation pakt niet meer

Je zweert bij een make-upproduct en maanden lang, misschien zelfs jaren, gaat het goed. Maar dan opeens ‘pakt’ de foundation niet meer. Het lijkt wel of je huid niet meer wil. De oplossing is: een goede (maar delicate) scrub en een voedend masker. Lukt het je dan nog niet om de foundation mooi egaal aan te brengen, dan is het tijd om over te stappen op een ander product. Eigenlijk is het altijd beter om voor verschillende omstandigheden en momenten verschillende producten bij de hand te hebben. Iedere omstandigheid vraagt om een ander, specifiek product. Variëren is het sleutelwoord (net zoals bij crèmes en shampoos).

P.S. Tijdens je menstruatieperiode kan het zijn dat je foundation tijdelijk niet pakt. Dan is het een kwestie van een paar dagen wachten. Gewoonlijk normaliseert de huid weer.

De foundation maakt grove poriën zichtbaar

Met het verstrijken van de jaren worden de poriën van de huid helaas vaak grover en groter. Een foundation – zeker als je voor een dekkende formule kiest – kan de poriën accentueren. Je kunt de poriën camoufleren door, voordat je de foundation aanbrengt, een pore minimizer te gebruiken. Een pore minimizer dekt de poriën als het ware af met een dun filmpje en vormt een ideale basis voor je dagelijkse foundation.

De foundation dekt niet goed

Onze huid is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Soms is de huid onrustig en vertoont deze puistjes of meer vlekjes dan gewoonlijk (dit is helemaal het geval als je last hebt van couperose). Het kan dan gebeuren dat de foundation niet meer goed dekt. Wat je in dergelijke gevallen niet moet doen, is: een dikke laag foundation gebruiken. Vooral puistjes accentueer je juist door veel make-up te gebruiken. Wat wel te doen? Je brengt eerst zo min mogelijk foundation aan. Daarna werk je puistjes weg met een camouflagestick die je alleen voor de puistjes gebruikt (dus zeer ‘plaatselijk’ aanbrengt). In geval van rode vlekjes (couperose) kun je, voordat je de foundation aanbrengt, een ‘anti-redness‘ crème gebruiken (een crème die goed werkt is SVR Sensifine AR Crème Riche Anti-Redness Moisturising Soothing Intensive Care). Meestal heeft een dergelijke crème een zachtgroene kleur. Het voordeel van een anti-redness cream is bovendien dat de foundation zich heel gemakkelijk laat aanbrengen. Verder is een ‘primer’, een product dat speciaal als basis onder je basis is ontwikkeld, altijd een goed idee.

De foundation is te licht

Niet altijd hebben we dezelfde tint. We hoeven maar even in de zon te zitten en we kleuren bij. Onze gebruikelijke foundation is opeens te licht. In dit geval kun je je wangen, de zijkanten van je voorhoofd en het puntje van je neus en kin aanzetten met een bronzing powder. Hierdoor krijg je direct je gezonde kleurtje terug.

De foundation is te donker

Is je foundation te donker dan kun je dit verhelpen door een kleurloze poeder over de foundation aan te brengen. Heb je die niet in huis, dep dan voorzichtig wat talkpoeder over je foundation.

De foundation vlekt

Niet altijd laat een foundation zich gemakkelijk aanbrengen. Om vlekken te voorkomen, kun je het beste – voordat je de foundation aanbrengt – een dagcrème op je gezicht aanbrengen. Direct daarna breng je de foundation aan. Je kunt ook in je hand een beetje foundation met dagcrème mengen. Je hebt dan als het ware een gekleurde dagcrème (let wel: de kleur zal minder intens zijn dan de ‘pure’ foundation). Heb je geen dagcrème bij de hand, maak dan het sponsje van je foundation voorzichtig vochtig. De foundation zal beter over je huid ‘glijden’. Een ander probaat middel is de ‘primer’ die we hierboven al noemden.

De foundation accentueert rimpels

In dit geval gebruik je waarschijnlijk teveel foundation in de ‘rimpelzones’. Vooral vaste poederfoundations accentueren rimpels (je krijgt het craquelé-effect, gebarsten porselein), terwijl vloeibare foundations de neiging hebben de lijntjes op te vullen waardoor de foundation zich in de rimpels ophoopt en deze (wederom) accentueert. De oplossing: gebruik in gerimpelde zones (rond de ogen en de mond) zo min mogelijk foundation. Om de teint van je gezicht egaal te houden, kun je volstaan om het lichtjes ‘aanstippen’ van deze zones met een sponsje met weinig make-up dat je met een paar druppeltjes water of lotion hebt bevochtigd.

TRENDYSTYLE