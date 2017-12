Make-up. Glitter oogmake-up voor de Feesten 2017

Tijdens de Fashion Week voor zomer 2018 in Milaan zagen we een oogmake-up die wel heel geschikt is voor de feestdagen. Dus waarom zouden we wachten met de publicatie van deze schitterende glitter oogmake-up? We willen hier toch direct mee aan de slag!

Glitter is weer helemaal terug. In de mode, maar ook in de make-up. Op zich is dat niets nieuws, ook in de jaren ’80 gingen we al voor (disco)glitter. Maar de glitter van nu, ruim 30 jaar later, is wel heel wat geraffineerder.

Ten eerste draag je glitter bij voorkeur in een (ogenschijnlijk) onopgemaakt gezicht. Maak je huid zo transparant mogelijk op en gebruik geen felle lippenstift of blush.

Ten tweede is ook het gebruik van glitter anders dan toen. Als je glitter gebruikt, dan gebruik je ALLEEN glitter, dus geen oogpotlood of andere details die afleiden van je glitterelement. Op z’n hoogst een beetje mascara. Op deze manier wordt je glitterlook bijna essentieel en in ieder geval heel modern.

En dan nu de glitterogen die we backstage bij Francesco Scognamiglio zagen en die het werk zijn van make-up artist Jessica Nedza en het team van M.A.C.

Bekijk de foto’s maar eens. Je zult ontdekken dat deze look heel eenvoudig is om na te doen. Haal verschillende soorten glitter bij elkaar: groot en klein en in verschillende vormen. Begin met een basis kleine glitters en breng daarover grotere glitters en pailletten aan.

Om de glitters op je oogleden te plakken kun je een wat vochtige kleurloze/huidkleurige oogschaduw als basis gebruiken, maar je kunt ook met een speciale primer werken. Check wel op de verpakking of de primer geschikt is voor je oogleden!

Hoe je de glitters aanbrengt, maakt niet eens zoveel uit. Zoals je op de foto’s ziet, is geen oog hetzelfde, als zit er natuurlijk wel een soort symmetrie per model in. Ga je voor één oog voor grote pailletten, dan gebruik je die natuurlijk ook voor je andere ogen, maar ze hoeven niet per se op dezelfde plek te zitten.

Je kunt natuurlijk ook voor een andere kleur glitter kiezen. Maar zilver is dit seizoen wel heel erg HOT!

Nog een backstage tip: mocht er glitter op je wangen vallen, verwijder die dan met plakband!

Zoals je ziet, is het allemaal vrij eenvoudig. Experimenteer, laat je fantasie gaan.

