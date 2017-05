Make-up. Gekleurde wenkbrauwen, gele oorlellen en Picasso-wangen. Wat kunnen we ermee?

Het ziet ernaar uit dat het deze zomer met hier en daar een gekleurde veeg op je gezicht met je make-up allang goed komt. De make-up is, wat je noemt, conceptueel.



Toen ik backstage aan de Belgische top make-up artist Inge Grognard vroeg of de vette smaragdgroene streep die ze op de oogleden van de modellen had getekend een ‘trend’ was, moest ze hard lachen. ‘Lieverd, het gaat hier niet om trends! Ik maak samen met de ontwerpers iets moois. Of je er iets mee doet of niet, is niet mijn probleem.’

Als we het dan toch per se over trends willen hebben, dan kun je zeggen dat dàt dus de trend is. Iets moois maken dat misschien onmogelijk is in de zin van de klassieke make-up, maar dat kan niemand ook maar iets schelen. Take it or leave it. Doe er maar mee wat je wilt. Juist ja.

Bij Max Mara bijvoorbeeld ging topvisagist Tom Pecheux voor ‘rainbow highlighters’. Met een paar besliste kwaststreken bracht Pecheux pigment in verschillende kleuren op de slapen en jukbeenderen van de modellen aan. Deze make-up look wordt wel omschreven als ‘Geisha meets Picasso’. Leuk verzonnen maar volgens ons gaat deze vergelijking lang niet voor alle modellen op. Maar een idee van de look geeft het wel. Zelfs het beroemde gezichtje van Gigi Hadid kreeg van Tom een paar flinke penseelstrepen mee. Voor Marjan Jonkman koos Tom rood in combinatie met haar outfit die wel verdacht veel weghad van de Nederlandse vlag.

Bij Gucci concentreerde make-up artist Yadim zich op de wenkbrauwen van de modellen. Hij bleekte ze en kleurde ze vervolgens met roze, koraalrood, geel, lila en wit in.

De Britse make-up goeroe Val Garland ging bij Ports1961 aan de slag met gekleurde tape. Ze plakte de wenkbrauwen van de modellen af met blauwe en gele stukjes plakband. Andere modellen kregen een fikse helblauwe streep over de oogleden. ‘Fris en sportief‘, noemt Garland het.

Helemaal ongebruikelijk was het kleuraccent bij Proenza Schouler. Make-up artist Diane Kendal kwam op het ongebruikelijke idee om nu eens de oren van de meisjes op te maken. Ze bewerkte de oorlellen van de modellen met gele en witte make-up om de grote oorbellen uit de collectie te accentueren.

En hiermee zijn we weer terug bij de trends want die willen wij als Trendystyle toch wel altijd en overal in ontdekken: of je er iets mee doet, is niet ons probleem. Maar deze make-up looks vertonen wel heerlijke ‘out of the box’-trekjes. Dus heb je zin in een vette gekleurde veeg op je oogleden, waarom ook niet? Of voel je wel iets voor een paar wilde Indianen-strepen op je wangen, waarom zou je het dan laten? Zoiets heb je tijdens je kindertijd niet meer gedaan. Lekker kliederen met kleurtjes kan heel leuk zijn voor een zomerfestival.

Ben je meer een bescheiden type of heb je het idee dat het allemaal niet bij je leeftijd of levensstijl past, dan kun je deze trend op jouw manier interpreteren, bijvoorbeeld door eens een ander, feller kleurtje eyeliner te kiezen. Gewoon, omdat je er blij van wordt! Want dat kleine meisje dat eens met viltstiften aan de keukentafel zat en het liefst muren en zichzelf ermee bewerkte, zit nog steeds in ons!

