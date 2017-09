Er zijn make-up fouten die onvergeeflijk zijn. Of bijna dan, want zo erg is het ook weer niet als je een keertje een make-up slippertje maakt. Het overkomt iedereen. Maar het is altijd goed om de valkuilen van de make-up te kennen zodat je er zoveel mogelijk met een grote boog omheen kunt lopen.

6 VEEL GEMAAKTE MAKE-UP FOUTEN

1. Te donkere foundation

Gebruik nooit een foundation die te donker is ten opzichte van je eigen gelaatsteint en vooral ook ten opzichte van de kleur van de nek. Een te donkere basis is niet vrouwelijk en staat niet fris en schoon. Zeker in de winter is het oppassen omdat je huid dan vaak wat lichter is dan normaal. Je foundation moet daarop worden afgestemd.

2. Teveel blush

Gebruik niet teveel blush of bronzing powder, zeker niet zonder basis (foundation). Dit soort gekleurde poeders zien er na een paar uur vaak vlekkerig en slordig uit. In plaats van poeders kun je een crèmeachtig product gebruiken. Ga je voor blush in poedervorm zorgt dan voor een adequate basis die goed hecht.

3. Bruine mascara

Vermijd bruine mascara, zeker als je donkere ogen hebt. Bruine mascara oogt niet fris en sprankelend en maakt de oogopslag niet jonger. Zwarte mascara is hier de oplossing.

4. Te donkere lippenstift

Donkerrode, bruine of paarse lippenstift werkt alleen als je volle lippen hebt maar maken dunne lippen optisch gezien nog smaller. Vermijd donkere kleuren als je lippen het niet kunnen hebben.

5. ‘Puntige’ lippen

Gebruik je een uitgesproken kleur lippenstift, let dan goed op de vorm die je aan je lippen geeft. Een veel gemaakte fout is te ‘puntige’ lippen. Vaak zie je dat de ‘hoekjes’ aan weerszijden van de Cupidoboog worden geaccentueerd. Deze moeten juist heel zacht en rond zijn. Geef je lippen een sensuele hartvorm!

6. Bruinachtige wangen

Vermijd te bruine blushes, maar ga voor zachte honing- of perziktinten. Of kies voor rozige tinten als je jong bent. Maar laat bruin voor wat het is. Ze ‘verzwaren’ je gezicht en doen je ouder lijken. Het staat niet fris, maar eerder boos en hard.

