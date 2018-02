Make-up 2018. Een glanzende huid, rozige wangen en mascara ogen

Lyne Desnoyers, M.A.C Executive Director of Make-up Artistry, creëerde een supermooie make-up look voor de Fashion Show van Aquilano.Rimondi in Milaan. We waren er op slag verliefd op en vroegen Lyne om ons de look uit te leggen (om ‘m zelf na te doen natuurlijk).

Voor deze make-up look koos Lyne drie key elementen: een glanzende en natuurlijke huid, een blush in de kleur van de familie van de rozen (hoe romantisch klinkt dat!) en mascara voor een open oogopslag. ‘Het maakt niet uit wat voor skin tone je hebt of wat de vorm van je ogen is, deze drie dingen maken elke vrouw mooi‘, vertelde Lyne ons in het video interview dat je hieronder kunt zien:

In het video interview geeft Lyne ons nog een aantal superhandige backstage trucjes mee.

Trucje voor een mooi glanseffect voor de huid

Zo vertelde Lyne ons dat het geheim van een glanzende huid ligt in de hydratatie ervan. Het hydrateren van je huid is ontzettend belangrijk. Alleen als je je huid regelmatig met vochtinhoudende crèmes bijhoudt, krijg je dat mooie glanseffect. Daarna maak je je huid lichtjes op (zonder poeder).

Trucje voor zacht blozende wangen

Voor de zacht blozende wangen (in de kleur van de familie van de rozen) gebruikte Lyne blush en highlighters in crèmevorm. ‘Je hebt er niet veel van nodig‘, vertelde ze. ‘Je tipt ze met je vingers in de huid zodat je niet van die lagen make-up krijgt.‘

Trucje voor volle wimpers

Alleen voor de modellen met wat minder volle wimpers gebruikte Lyne een primer voordat ze met mascara aan de slag ging. Bij de andere modellen beperkte Lyne zich tot het krullen van de wimpers en drie lagen mascara om de wimpers heel zwart te maken. Lyne wilde geen dramatische wimpers maar gewoon een perfecte waaier.

Natuurlijke wenkbrauwen

De wenkbrauwen zijn in deze make-up look heel belangrijk, ook omdat juist dit element in het gezicht je persoonlijkheid en identiteit geeft. Daarom heeft Lyne voor elk model de eigen vorm wenkbrauwen aangehouden. Ook heeft ze natuurlijke kleuren voor de wenkbrauwen gebruikt. Ga je voor deze make-up look accentueer dan alleen de natuurlijke vorm van je wenkbrauwen maar ga er niet overheen.

Bekijk de foto’s en video en trek dan je mascara!

