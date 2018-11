Jouw maandhoroscoop voor december 2018

Horoscoop december 2018. Decembermaand, laatste maand van het jaar, feestmaand, een maand om naar uit te zien met blije verwachtingen. De decembermaand is een maand van lichtjes, van gezellige en intieme momenten. Het is ook een maand van de balans opmaken en je voorbereiden op het nieuwe jaar. Maar vooral zouden wij deze maand in het teken van de liefde willen zien. Liefde voor je partner, je ouders, je kinderen, je collega’s, de voorgangers op straat… Laten we er met z’n allen een liefdevolle maand van maken!

Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat december 2018 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Klik hier voor jouw jaar horoscoop 2018