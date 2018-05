Heb je je ooit afgevraagd of het wel zin heeft om grote bedragen neer te tellen voor een jurk die je maar een paar UUR in je leven zult dragen en die de rest van je dagen in de kast zal blijven hangen? Je begrijpt al waar we heen willen. We hebben het natuurlijk over de bruidsjurk.

Bruidsjurken zijn een hoofdstuk apart in het verhaal dat modetrends heet. Aan de ene kant ben je bereid om een fortuin uit te geven om een allermooiste (dure) bruid te zijn, maar er zit ook een keerzijde aan. Is de dag eenmaal voorbij dan kan de jurk spijtgevoelens gaan oproepen, zeker op dagen dat het financieel even niet voor de wind gaat. Achteraf gezien had je misschien toch liever een goedkopere bruidsjurk gehad. Je (dure) jurk verkopen is vaak geen optie. Wie doet er nu zoiets emotioneels weg? Bovendien krijg je er nooit de volle mep voor terug, ook al heb je ‘m maar een paar uur gedragen.

Let’s face it… ook als het gaat om de ‘mooiste dag van je leven’ (geloof ons: er gaan nog veel mooiere dagen komen!), hebben we – tenzij je met een miljonair trouwt – allemaal te maken met een budget en is het schuiven tussen de verschillende kostenposten. Misschien zou je eigenlijk liever wat meer investeren in een onvergetelijke, luxe en exotische huwelijksreis dan je moeizaam verdiende spaargeld uitgeven aan een beeldige jurk in puur zijde met borduursels en tierlantijnen? Of is er misschien een andere oplossing? Het antwoord is JA en het komt van de kant van de modeontwerpers.

Een dure bruidsjurk is de regel, maar een goedkope bruidsjurk is de trend

Modetrend: goedkope bruidsjurken

De modeontwerpers die net zoals ieder ander met de crisis te kampen hebben, hebben (eindelijk) ingezien dat het in tijden als deze absurd is om bruidsjurken die een rib uit je lijf kosten aan het grote publiek aan te bieden. Dat is de reden waarom steeds meer ‘budget bridal collections‘ het licht zien. Zo heeft Alexander McQueen, toch echt geen kleintje, een bruidsjurk voor H&M (yes, je leest het goed!) ontworpen die is geïnspireerd door Kate Middletons bruidsjurk van 7 jaar geleden. De jurk mag weg voor de zachte prijs van niet eens 200 euro. Natuurlijk zijn de materialen wel even anders dan die van Kates jurk maar het ontwerp is beeldig. Meer heb je voor die paar uur op de mooiste dag van je leven toch niet nodig!

Ook Primark en Kiabi, twee andere merken die bekend staan om hun low budget fashion, hebben inmiddels een eigen bruidslijn met bruidsjurken en jurken voor de bruidsmeisjes.

Vintage bruidsjurken

En mocht al dat synthetische gedoe – want dat is het natuurlijk vaak wel – niets voor je zijn, dan kun je altijd nog aan een vintage bruidsjurk denken. Tik een mooi model voor een zacht prijsje op de kop en laat het dan helemaal naar jouw lijf vermaken. De kosten van de kleermaker kun je er in dit geval nog wel bijhebben. Bovendien heb je op deze manier een heel eigen, origineel ontwerp. Je zou je zelfs kunnen laten inspireren door de bruiden uit de jaren ’60, de periode waarin onze moeders nog veel geld uitgaven voor hun bruiloft…

Door: Hanne Katten en Charlotte Mesman