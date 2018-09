Wat zijn de lippenstift trends voor het nieuwe seizoen? Deze vraag krijgen we aan het begin van het nieuwe seizoen maar al te vaak te horen. Wij willen ‘m graag beantwoorden. Natuurlijk hebben we aan één woord niet genoeg, want de trends lopen, zoals altijd, uiteen. We zetten ze voor je op een rijtje:

Lippenstift trends voor herfst winter 2018 2019

De grote lippenstift trend voor de afgelopen seizoenen was mat ! Matte lipstick is elegant en stijlvol. Het blijft ook deze winter een toptrend.

! Matte lipstick is elegant en stijlvol. Het blijft ook deze winter een toptrend. Tegelijkertijd gaan we voor herfst winter 2018 2019 weer glanzende lippen zien. Hoogglans en gloss maar ook zachtere glanstexturen.

zien. Hoogglans en gloss maar ook zachtere glanstexturen. Een andere lippenstift trend die we blijven zien (en hoe!) is nude lippen . Dit is een megatrend voor komende winter. Overigens is nude ook weer een breed begrip. Nude kan een lippenstift in dezelfde kleur als de lippen zijn. Het kan ook een tint zijn die dicht bij de eigen huidskleur ligt. Je kunt je ook beperken tot een kleurloze gloss of alleen een lip conditioner. Al deze varianten zagen we op de catwalks voor herfst winter 2018 2019.

. Dit is een megatrend voor komende winter. Overigens is nude ook weer een breed begrip. Nude kan een lippenstift in dezelfde kleur als de lippen zijn. Het kan ook een tint zijn die dicht bij de eigen huidskleur ligt. Je kunt je ook beperken tot een kleurloze gloss of alleen een lip conditioner. Al deze varianten zagen we op de catwalks voor herfst winter 2018 2019. Roze lippenstift is hot. Denk hierbij aan vrij koude en licht roze tinten. Ook bleekroze doet mee.

is hot. Denk hierbij aan vrij koude en licht roze tinten. Ook bleekroze doet mee. Rode lippenstift is een topper voor herfst winter 2018 2019: van helrood tot bordeaux rood tot bruinrood.

is een topper voor herfst winter 2018 2019: van helrood tot bordeaux rood tot bruinrood. Wil je iets artistieks met je lippen doen, experimenteer dan met het dégradé effect waarbij je een volle kleur op het midden van je lippen aanbrengt en die kleur richting de contouren van je mond laat vervagen. Je kunt ook met verschillende kleuren spelen.

waarbij je een volle kleur op het midden van je lippen aanbrengt en die kleur richting de contouren van je mond laat vervagen. Je kunt ook met verschillende kleuren spelen. Make-up wordt kunst, zeggen de visagisten van MAC. Dit komt ook tot uiting in de bijzondere monden die we op verschilende catwalks zagen: gele, blauwe en groene lippenstift bij Annakikki, (bijna) zwarte hoogglans lippen bij Gareth Pugh, gouden monden met een bruinachtig contour bij The Blonds.

De hoofdregel voor deze winter is nog steeds: accentueer je je ogen houd je lippen dan natuurlijk; ga je voor opvallende lippen houd je ogen dan heel natuurlijk. Dit is geen nieuwigheid maar wel een regel waar de visagisten backstage bij de fashion shows zich nog steeds aan houden.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor herfst winter 2018 2019.

Matte lippenstift

Gloss en glans

Nude lippen

Roze lippenstift

Rode lippenstift

Lippen met dégradé effect

Ongebruikelijke lippenstift kleuren