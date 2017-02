Like it or not. De jaren ’80 zijn terug!

De collecties voor de komende lente en zomer vertonen heel wat jaren ’80 trekjes. Of je het nu mooi vindt of niet, de jaren ‘80 komen terug in de lijnen van de modecreaties – vooral veel grote schouders – en in de vorm van typische ‘80s trekjes als de ‘logomanie’. In de make-up herleven we de jaren ‘van Madonna’ met glitter, ook voor de mond.



De ‘80s waren ook het uitgangspunt voor de Saint Laurent zomer 2017 collectie. Deze collectie werd ontworpen door Anthony Vaccarello. Het was zijn eerste collectie voor het Parijse modehuis. Vaccarello nam hiermee het roer over van Hedi Slimane. Overigens had Slimane zich voor zijn laatste Saint Laurent collectie al door de ‘80s laten inspireren. Vaccarello zet die lijn dus voort.

Nieuwkomer Vaccarello ziet de Saint Laurent vrouw als ‘niet burgerlijk of klassiek’. Een vrouw die bovendien niet bang is om een schaar in een vintage jurk te zetten. Vaccarello deed het voor haar :-) Hij nam een ‘80s model van YSL als uitgangspunt voor de lente en zomer 2017 collectie, maakte de vormen en lijnen eigentijds en ging voor een zwart leren uitvoering. Deze creatie vormde de basis voor de gehele zomercollectie: voor de jurken maar ook voor de spannende zwartleren tops die op de catwalks showden.

En hiermee komen we bij de looks van de Saint Laurent collectie zomer 2017 die we vandaag willen uitlichten: de ‘80s spijkerbroeken met sexy tops. Bekijk de foto’s maar eens en doe ermee wat je wilt! Wij vinden deze look super.