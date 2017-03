Je lijkt op je naam, vindt de wetenschap

Er wordt wel eens gezegd dat je lijkt op de naam die je hebt. ‘De naam Loes [Patricia, Erna…, vul maar in] past precies bij haar. Ze had niet anders kunnen heten. Ze lijkt op haar naam.’ Het klinkt als een volksfabeltje, maar nu lijkt het wetenschappelijk bewezen.



Volgens een onderzoek van de Hebrew University of Jerusalem, onlangs verschenen in de Journal of Personality and Social Psychology, bestaat er een verband tussen onze naam en ons gezicht.

Het onderzoek was vrij simpel. De deelnemers kregen een serie portretfoto’s van onbekenden te zien en werden gevraagd om de naam van deze onbekenden te kiezen uit een rijtje van vier. In 38% van de gevallen was de gekozen naam juist. Dit is veel hoger dan de willekeurige kans van 25%. Keer op keer voerden de onderzoekers dergelijke testen uit en steeds weer wezen de resultaten uit dat er een associatie tussen gezicht en naam bestaat.

Waarom het zo is, is nog niet bekend, maar vermoedens zijn er wel. Zo was het opvallend dat de tests alleen bij landgenoten werkten. Ging men de grenzen over dan zakte het percentage waarin de deelnemers de juiste naam bij de personen op de foto konden vinden.

Dit is volgens de onderzoekers begrijpelijk. Cultuur en sociale omgeving spelen hier een rol. Allereerst associëren we op basis van culture normen een bepaalde naam met een bepaalde verschijning (zo zou een Bob een ronder gezicht hebben dan een Tim). Kortom, naamstereotypes zouden terugkomen in onze uiterlijke verschijning. Onbewust zouden we ons aanpassen aan de associaties die met onze naam gepaard gaan.

En verder zouden we vanaf onze geboorte al in hokjes worden gestopt en dat geldt niet alleen voor ons geslacht, onze etniciteit en onze sociaal-economische status maar ook voor de naam die onze ouders voor ons kiezen, menen de wetenschappers. Onze naam kan gezien worden als een soort ‘sociale tag’. Het laat maar weer eens zien hoe groot de invloed van een sociale factor op onze identiteit en zelfs ons uiterlijk kan zijn.