Liefde. Terug naar je ex. Waar moet je op letten als hij zich weer aandient?

Bijna iedereen krijgt er wel een keer in zijn of haar leven mee te maken: een ex die weer in je leven opduikt. Hij verklaart je zijn liefde met een vurigheid die je niet van hem kent, en zet je leven dat je net weer een beetje op orde hebt opnieuw volledig op z’n kop.

Een ex die zich weer aandient en zich bereid verklaart om jullie relatie een nieuwe kans te geven, is niet niks. Zijn terugkeer in je leven zal een heleboel tegenstrijdige gevoelens in je oproepen. Verwarring, hoop en verwachtingen, pijnlijke maar ook fijne herinneringen. Er schiet van alles door je heen. Hoe je erop reageert, zal natuurlijk grotendeels afhangen van de manier waarop jullie uit elkaar zijn gegaan, en de redenen waarom.

Maar in veel gevallen zul je toch nog iets voor hem voelen. Niet voor niets hebben jullie eens een relatie gehad. En dus mist je hart een slag bij het lezen van zijn berichtje met de woorden ‘Ik mis je’ lees. Je voelt het bloed uit je hoofd wegtrekken als hij je ‘Ik wil je zien’ appt. Je had niet gedacht dat hij je nog zoveel zou doen. Een enkel teken van leven van zijn kant brengt je weer volkomen uit balans.

En hij laat je niet met rust. ‘Hij is veranderd,’ laat hij je weten. Hij smeekt je om een nieuwe kans, om niet de deur in zijn gezicht dicht te slaan. Per slot van rekening hebben jullie ook mooie tijden beleefd. ‘Dit keer zal het anders lopen’, verzekert hij je.

Met zijn smeekbedes en beloftes stelt hij je voor een dilemma. Sinds jullie uit elkaar zijn gegaan heb jij hard aan je nieuwe leven gewerkt, je hebt een zeker evenwicht gevonden. Misschien heb je zelfs wel een andere, korte relatie gehad en vraag je je af of het aan jou ligt dat ook die relatie geen succes is geworden. Met zijn ‘Ik mis je’ heeft je ex een gevoelige snaar geraakt en verstoort hij je precaire evenwicht.

Maar is het een goed idee om een ex opnieuw een kans te geven? Of is zoiets gedoemd om te mislukken? Mag je afgaan op zijn beloftes dat hij veranderd is? Waar moet je op letten als je ingaat op zijn vraag elkaar weer te ontmoeten? En wat kun je doen om fouten te vermijden? We hebben onze gedachten er eens over laten gaan. Hieronder vind je een aantal do’s en don’ts die je die eerste ontmoeting doorhelpen.

Begin niet met verwijten

Besluit je om een gesprek met hem aan te gaan, stort dan tijdens je eerste ontmoeting niet al je opgekropte woede en ingeslikte verwijten over hem uit. Het is geen goed begin van een hernieuwde relatie. Voel je wél de sterke neiging om hem eens goed de waarheid te zeggen, doe dat dan als het je oplucht, maar vraag je wel af of het wel verstandig is om weer met hem in zee te gaan. Klaarblijkelijk heb je nog een heleboel te verwerken. Misschien is het beter dat je deze ontmoeting met hem aangrijpt om hem definitief gedag te zeggen.

Laat je niet onder druk zetten

Laat je niet onder druk zetten door zijn complimenten, attenties of grote cadeaus. Om jouw hart te herwinnen, is hij tot alles bereid, maar jij doet er goed aan om de kat uit de boom te kijken. Ga niet over een nacht ijs, laat je niet verblinden (ook al maakt liefde blind).

Luister naar je gezond verstand

Geloof niet in zijn beloftes. In zijn angst je voorgoed kwijt te zijn, zal hij zich tot alles bereid verklaren en je van alles willen beloven. Luister aandachtig naar wat hij te zeggen heeft, maar laat je niet overreden. Gebruik je gezond verstand en luister, al was het maar voor een keer in je leven, niet naar je hart.

Ga niet direct met hem naar bed

De grootste fout die je kunt begaan is om direct weer met hem in bed te duiken omdat dat ‘net zoals vroeger’ is. Als jullie opnieuw beginnen, begin dan echt weer helemaal van voren af aan. Gun jezelf de tijd, doe rustig aan en vermijd situaties (met hem naar bed gaan) die je belemmeren om helder te denken.

Stel hem geen voorwaarden

Nu jij je in een sterke positie bevindt – hij is immers degene die je vraagt om terug te komen – is het verleidelijk om voorwaarden te stellen en dingen af te dwingen waartoe hij eerst niet bereid was. Vermijd dit. Wil je hem nog een kans geven, dan heb je er alle belang bij een goed en constructief gesprek aan te gaan en in alle rust met hem te bekijken op welke punten jullie kunnen verbeteren. Tast af of er een goede basis is om samen aan een nieuwe – en betere – relatie te werken, maar druk geen dingen door waar hij toch niet achterstaat. Wat telt is dat wat hij doet, hoe hij zich gedraagt. Kortom, daden in plaats van woorden.

Houd jouw beweegredenen tegen het licht

Last but not least: vraag je heel goed af wat jouw beweegredenen zijn om hem nog een kans te geven. Is het de liefde? Of is het omdat je bang bent om ‘over’ te blijven? Is het om economische redenen of omdat je ouders je graag met hem zien? Is het omdat hij je onder druk zet of omdat je het zelf echt wilt?

Tot slot. De statistieken

Als laatste nog dit: volgens de statistieken zou slechts 35 tot 50% van de herenigingen met een ex succesvol zijn. En dat geeft toch te denken!