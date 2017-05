Liefde & relatie. Zouden jij en je partner een open relatie aankunnen?

‘Sinds ik een open relatie heb, voel ik me weer sexy’.

‘De relatie met mijn man werd alleen maar beter toen ik andere mannen begon te daten’.

‘Een open relatie is het mooiste dat me in jaren is overkomen’.

Als je denkt dat een open relatie goed is voor een hoop ellende, jaloezie en verdriet, dan heb je het mis. Tenminste, het hoeft niet per se zo te zijn. Er zijn vrouwen die menen dat het je relatie juist een boost geeft, dat het leven er beter en spannender op wordt, dat het de relatie met je partner zelfs verdiept.

‘Mijn man en ik zijn drieëntwintig jaar getrouwd. We kregen vroeg kinderen. Die zijn nu uit huis. De afgelopen drieëntwintig jaar heb ik gewijd aan mijn man, aan de opvoeding van de kinderen, aan mijn baan. Aan mezelf kwam ik nauwelijks toe. Ik zag mezelf voornamelijk als moeder en huisvrouw. Ik kwam pas weer tot leven toen ik tijdens een congres voor mijn werk een man ontmoette die zich voor mij interesseerde. Er was direct een klik. Ik heb lang geaarzeld, veel op internet gelezen over open relaties en toen heel voorzichtig het onderwerp open relatie bij mijn man aangestipt. We hebben heel goede afspraken gemaakt en toen ben ik met die andere man uitgegaan. En later ook met andere mannen. Onze relatie, die van mijn man en mij, is nog nooit zo goed geweest. Ik voel me weer vrouw,’ vertelt Suzan (44).

Ook als je in het geheel niet naar een open relatie verlangt, kan het best eens nuttig zijn om je af te vragen hoe jouw relatie erop zou reageren en of jullie het aan zouden kunnen. Op deze manier houd je je eigen relatie maar ook je eigen wensen en misschien wel tekortkomingen weer eens goed tegen het licht.

Dit moet je je realiseren

Als één van de beide partners voorstelt om te experimenteren met een open relatie, dan kan dat een teken zijn dat er iets in je eigen relatie ontbreekt. Het is heel belangrijk dat je je afvraagt waarom je met dit idee komt (of waarom je partner het opwerpt). Kortom, onderzoek wat je beweegredenen zijn. Een open relatie is géén oplossing voor huwelijksproblemen.

Heb je het gevoel dat je in je eigen relatie tekort komt dan is het vooral belangrijk om eerst aan je eigen relatie te werken in plaats van het buiten je relatie te zoeken. Ben je enkel en alleen uit op nieuwe ervaringen en emoties, dan behoort een open relatie tot de mogelijkheden die je samen met je partner kunt onderzoeken.

1. Je moet het allebei willen

Een open relatie kan alleen werken als allebei de partner er vierkant achterstaan. Er kan enige tijd overheen gaan voordat jullie beiden zover zijn. Het kan heel goed zijn dat je partner het idee niet met open armen ontvangt, sterker nog, dat hij er boos om wordt, zich beledigd voelt.

Leef je in zijn situatie in en leg goed uit wat je beweegredenen zijn. Benadruk dat je nìet bent vreemdgegaan, dat er niets is gebeurd, dat het alleen een idee is dat je met hem wilt bespreken, juist omdat jullie relatie zo open en eerlijk is en er wederzijds vertrouwen is. Benadruk ook dat hij het niet hoeft te accepteren. Je wilt het idee alleen samen met hem evalueren. Vanzelfsprekend houdt een open relatie in dat ook hìj vrij zal zijn om met andere vrouwen te daten (hier moet jij ook goed over nadenken).

2. Wees bereid om van idee te veranderen

Een relatie is een proces en vereist eerlijkheid, openheid en flexibiliteit van beide kanten. Mensen en omstandigheden veranderen. Zo hoeft een open relatie niet voor altijd open te zijn. Het kan ook een fase in jullie leven zijn. Maak dit bespreekbaar en zorg ervoor dat jullie met elkaar blijven communiceren.

3. Een open relatie is als een achtbaan

Mocht je beweegreden voor een open relatie behoefte aan nieuwe emoties zijn dan kom je in een open relatie vast en zeker aan je trekken. Trek je veiligheidsriem maar strak. Hier ga je! Aan de ene kant ga je nieuwe, spannende en diepe emoties tegemoet met andere mannen. Aan de andere kant kun je maken krijgen met schuldgevoelens, met morele bezwaren, en ook met teleurstellende ervaringen. En dan zijn er nog alle emoties waar je met je eigen partner doorheen gaat. Die kunnen variëren van ruzies en boosheid op het moment dat je het onderwerp opwerpt tot nieuwe harmonieuze gevoelens en ook jaloezie. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

4. Maak goede afspraken

Het is heel belangrijk dat je samen met je partner goede afspraken maakt. Zo kun je afspreken dat je elkaar geen details vertelt, dat jullie niet gaan daten in jullie vriendenkring, dat jullie niet teveel tijd aan het daten en de ander(en) zullen besteden, dat jullie niemand mee naar jullie huis zullen brengen, dat jullie veilig zullen vrijen, dat jullie de ander geen details over jullie huwelijk zullen geven, dat jullie het de kinderen niet zullen vertellen, dat je het elkaar direct vertelt als je je bij de situatie ongemakkelijk voelt. Dit zijn maar voorbeelden. Deze afspraken moet je zelf met je partner invullen (en je eraan houden).

5. Omgaan met jaloezie

Of jij het voorstel nu opwerpt en hij ermee instemt, of andersom, jullie zullen allebei ongetwijfeld met jaloezie te maken krijgen. Het vergt zelfcontrole en steun van je partner om daarmee om te gaan. De eerste vereiste om jaloezie de baas te blijven, is natuurlijk dat de relatie tussen jou en je partner vertrouwelijk, hecht en intiem is. Maar ook dan kan jaloezie de kop opsteken. Krijg je partner ermee te maken, wees dan empathisch en steun hem. Krijg jij ermee te kampen, probeer het dan van de andere kant te zien. Maakt het daten je partner blij, wees dan blij voor hem en voor jezelf. Het maakt jullie eigen relatie blijer en lichter. Sta jezelf en je partner nooit toe om vergelijkingen tussen je partner en de ‘anderen’ te trekken.

6. Wees voorbereid op kritiek

Een open relatie hoef je niet aan de grote klok te hangen. Het is een privé gegeven. Maar wees voorbereid op kritiek, ook van de mannen die je naast je eigen partner zou willen daten.

7. Een open relatie als de doos van Pandora

Een open relatie is niet gemakkelijk. Het kan zijn als de doos van Pandora. Eenmaal open, weet je niet wat je allemaal gaat aantreffen en meemaken. Besef goed wat je doet, blijf vooral heel goed met je eigen partner communiceren en stel je flexibel op. Wees ook voorbereid op dilemma’s. Een open relatie vergt heel veel van jou en je partner. Ook jullie karakters spelen een belangrijke rol. Vraag jezelf goed af of jouw relatie het allemaal aan zal kunnen.

Hebben jullie ervaringen met open relaties? Deel je ervaringen met ons en de andere Trendystylers.

