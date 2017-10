Liefde. Overspel vergeven. Ja of nee?

Hoe vaak hoor je het niet: ‘Als hij met een ander gaat, kan hij zijn koffers pakken!‘. Misschien heb je het zelf ook wel eens gezegd, of gedacht. Maar hoe anders pakt het soms uit als de situatie zich (helaas) daadwerkelijk voordoet. Dan blijkt het plaatje opeens niet meer zo ‘zwart/wit’ te zijn. En soms zijn wij vrouwen dan bereid om onze partner overspel vergeven.

De ontdekking dat je partner is vreemdgegaan, is uiterst pijnlijk. Het is alsof je wereld instort. Alles wat je samen hebt opgebouwd, lijkt opeens geen waarde meer te hebben. De basis voor elke relatie, het vertrouwen, valt weg. Daarnaast krijgt je eigendunk een enorme knauw en word je overspoeld door negatieve emoties. Verdriet en pijn.

De eerste impuls is dat je hem nooit meer wilt zien. Maar als je het voorval, de ontdekking, het verdriet en de pijn langzaam maar zeker hun plaats in je leven krijgen, kan je het wel eens anders gaan zien. Het zal van de situatie afhangen, hoe je er uiteindelijk mee omgaat. En vooral ook van de reden waarom hij is vreemdgegaan. En hoe vaak het al is voorgekomen. Lees ook: Waarom zou hij (of jij) vreemdgaan? 3 Redenen die hem (jou) ertoe kunnen brengen

Er zijn mannen die aan de lopende band vreemdgaan. Het zit ze gewoon in het bloed (dit is geen rechtvaardiging, maar een feit!). Er zijn ook mannen die een keertje vreemdgaan, en dan nooit meer. Er zijn er die het doen totdat ze er genoeg van hebben. Of totdat de eigenlijke reden waarom ze het doen (bijvoorbeeld problemen binnen de eigen relatie), komt te ontbreken.

Hoe je uiteindelijk op zijn overspelige gedrag reageert, zal waarschijnlijk afhangen van de vraag of de kans bestaat dat hij het weer zal doen (lees ook: Hoe groot is de kans dat hij zal vreemd gaan?). En of die bestaat, zul je moeten afleiden uit zijn gedrag en de omstandigheden. Is zijn berouw echt? Is het de eerste keer of de zoveelste keer? Heeft hij het zelf opgebiecht (dat pleit voor hem!) of ben jij er toevallig achtergekomen? Het zijn allemaal vragen die jij zult moeten beantwoorden, voordat je aan de laatste vraag toekomt: vergeven of niet?

Wat je ook doet (de beslissing is aan jou!), als je besluit om hem te vergeven, zul je daar wel echt van overtuigd moeten zijn. Vergeten hoeft niet, maar als wrok en haat blijven hangen, zal het moeilijk zijn om nog constructief aan jullie relatie te werken. ‘Ik heb voor mezelf een reisje geboekt. Ik wilde even alleen zijn. Na een week diep nadenken, wist ik dat het me zou lukken hem te vergeven‘, schrijft Claire.

Lukt het je, net zoals Claire, om hem echt te vergeven, dan staan jullie beiden weer voor een nieuwe taak. De relatie weer opbouwen, je samen afvragen waarom hij nu eigenlijk vreemd is gegaan, samen werken aan eventuele problemen en aan het wederzijdse vertrouwen.

Soms is een eenmalige overspelepisode, hoe gek het ook klinkt, een verrijking voor de relatie. ‘We hebben een moeilijke tijd achter de rug‘, vertelt Marjan, ‘maar het is me gelukt hem te vergeven en nu staan we dichter bij elkaar dan ooit‘.

Vergeven of niet? Het blijft een moeilijke vraag.