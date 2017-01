Liefde. Neem jij het initiatief?

Wie zegt dat de man altijd de eerste stap moet doen? Als dat zo was, dan zouden wij vrouwen alleen de keuze hebben tussen die mannen die de moed hebben kunnen verzamelen om ons aan te spreken. En die leuke jongen van twee huizen verder dan, die jou nog niet gezien heeft maar die jij maar al te leuk vindt? Inderdaad, als de regel zou gelden dat alleen de heren de eerste stap mogen zetten, dan kunnen we het wel vergeten. Punt, uit.



Maar aangezien de zaken anders liggen en Cupido ons genoeg pijlen op onze boog heeft gegeven, zijn er beslist wel manieren om die kerel die jou zo fantastisch lijkt te benaderen. Heel veel manieren zelfs. Zonder dat je je al te veel bloot hoeft te geven. Lichte manieren, luchtige manieren, niets bijzonders… Want uiteindelijk is flirten gewoon een spelletje waarin je niets te verliezen hebt (en met soms een heel gelukkige afloop).

De kracht van een glimlach

Heb je nooit opgemerkt dat de mensen steeds minder glimlachen? Het lijkt wel of glimlachen wordt gezien als een teken van zwakheid. We zijn er zeker van dat je nooit hebt geprobeerd om een man te versieren met een enkele glimlach. Hebben we het bij het rechte eind? Probeer dan maar eens, als jouw blik de blik van de jongen die je leuk vindt kruist, je mooiste glimlach naar hem te lachen. Het succespercentage? 99%, zouden we zo zeggen.

Voel je sexy

Als een meisje of vrouw niet blij is met haar uiterlijk, met wat ze draagt of met hoe haar haar zit, dan zullen alle toenaderingspogingen bij voorbaat al weinig kans van slagen hebben. Niet omdat ze er niet leuk uitziet, maar omdat ze er zelf van overtuigd is dat ze er niet leuk uitziet… Ze is daarin zo overtuigend dat ze deze gedachte onbewust overbrengt op de jongen of man die ze leuk vindt. En weg is hij! Dus besteed aandacht aan je uiterlijk en kleding, vooral als je een avondje gaat stappen of naar een borrel of party gaat. Het succespercentage? Rond de 75%.

Neem het initiatief

Stap op hem af en begin een gesprek, ook al klopt je hart hoog in je keel en begin je van weeromstuit te stotteren. Jongens en mannen houden wel van een beetje initiatief bij de vrouwen. Op voorwaarde dat je niet overdrijft. Je weet toch hoe mannen in elkaar zitten. Ze willen in elk geval altijd de hoofdrolspeler zijn, diegene die de touwtjes in handen heeft. Het succespercentage? Rond de 85%.

Vraag of een vriendin je helpt

Er zijn vriendinnen die je – misschien omdat ze zelf al een vriendje hebben of omdat ze zich niet aangetrokken voelen tot de jongen in kwestie – rustig op verkenning uit kunt sturen. Laat ze het terrein maar verkennen. Heeft ze er een goed gevoel bij, dan is het tijd dat ze jou aan hem voorstelt, op een heel ongedwongen manier natuurlijk. Eén advies: pas op voor je vriendin. Hoe lief ze ook is, ze kan er altijd toch nog met jouw prins op het witte paard vandoor gaan! :-) Het succespercentage? Rond de 75%.

Roep de hulp van een goede vriend in

Waarom niet? Misschien heb je een goede vriend (dat kan, hoor!) die jouw ‘liefdesstrategieën’ en het ‘voorwerp van je dromen’ (juist ja, die leuke kerel) kent. Zet je verlegenheid en schaamtegevoelens opzij en roep zijn hulp in. Verzeker je er wel eerst van dat hij aan jouw kant staat. Mannen kunnen soms een soort onbegrijpelijke solidariteitscode aan de dag leggen en je zou niet willen dat hij je introduceert met een ‘Ze is helemaal gek op je, maar durft er niet voor uit te komen. Volgens mij heb je het helemaal gemaakt…‘ in plaats van met een: ‘Ik ken een heel lief meisje dat ik graag aan je wil voorstellen‘. Het verschil is duidelijk. Het succespercentage? Rond de 85% (maar houd die vriend van je in de gaten!).

En jullie? Wat doen jullie om in contact te komen met de jongen of man van je dromen? Mail ons je ervaring of je advies.