Lezen. Aiki. De eeuwenoude Japanse kunst van het ademhalen

Aiki. De eeuwenoude Japanse kunst van het ademhalen. Van JEAN-PHILLIPE DESBORDES.

Een nieuwe ademhaling, een nieuw mens! Meestal ademen we zonder erbij na te denken. Toch reageert je adem op je emoties: als jij zenuwachtig bent, gaat je adem versnellen en als je bang bent, wordt je adem oppervlakkig en versterkt dat je angst. Als je spierpijn hebt, kun je onbewust verkrampt gaan ademen, wat de pijn dan weer versterkt.

Maar wat als je het omdraait? Door je adem te reguleren kun je je emoties beïnvloeden. Zo blijf je zelfs op stressvolle momenten kalm en adem je je pijn weg!

De kunst van Aiki is eigenlijk heel simpel en iedereen kan het leren. Aiki stamt direct af van de Japanse krijgsdiscipline Aikido, waarbij er een specifi eke ademhalingstechniek wordt gebruikt om volledig in je kracht te staan. Verdiep je in de theorie, focus op de oefeningen en adem jezelf sterk, fit en happy!

De Franse antropoloog, coach en onderzoeksjournalist JEAN-PHILLIPE DESBORDES (1969, Parijs) ontwikkelde de Aiki-therapie, gebaseerd op de Japanse filosofie van Aikido-grondlegger Morihei Ueshiba (1883-1969). Hij heeft de zwarte band in Aikido en geeft trainingen in zijn eigen dojo (oefenruimte) en coachingspraktijk.

