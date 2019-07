Leidse Rembrandtdagen. Pittoreske taferelen uit de zeventiende eeuw

‘Rembrandt, waar ben je nou? Rembrandt, nou toch?‘ schalt het over de Langebrug in Leiden. Rembrandts vader en een professor van de universiteit van Leiden discussieren over het lot van Rembrandt. De jongen heeft tot nu toe nog niet veel gepresteerd, vindt de hoogleraar. Het is een van de theaterstukjes die in deze dagen in de binnenstad van Leiden worden opgevoerd.

Het is 350 jaar geleden dat Rembrandt overleden is, en Leiden – zijn geboortestad – brengt de Nederlandse schilder hulde. Het pittoreske Pieterskerkkwartier staat in het teken van de 17e eeuw. Auto’s en fietsen zijn gebannen, verkeersborden en plaatjes met jute zakken afgedekt en de steegjes zijn bevolkt door figuranten in Middeleeuwse kleding. Het levert een schitterend tafereel op.

Op meerdere punten brengen acteurs de Middeleeuwen tot leven. Op het Gerecht wordt een ‘arme drommel’ terechtgesteld voor het stelen van meel. Vlak voordat de beul de galglus aantrekt, neemt het geheel een verrassende wending. De broer van de arme drommel betoogt dat het stelen van brood uit armoede geen ophanging rechtvaardigt. Hij krijgt het volk op zijn hand en de executie wordt – tot grote opluchting van het publiek – uitgesteld.

Heel mooi is ook het tableau vivant van De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp (1632) op het plein van de Pieterskerk. De lichtinval is gelijk aan die van het beroemde schilderij en de acteurs hebben imposante koppen. Ze doen niet onder voor de chirurgen van Rembrandt.

Heel aandoenlijk is ook de uitbeelding van het ‘Joodse bruidje’. Even verder, onder de bomen, zitten ‘De staalmeesters’ aan een tafel. Een melaatse man in de menigte jaagt voorbijgangers de stuipen op het lijf, en vrouwen van plezier zoeken naar bier (‘want van water wordt je ziek’).

Vandaag, zondag 14 juli, is de tweede, en laatste Rembrandtdag. Ook dan zullen er in de binnenstad weer overal theaterstukjes worden opgevoerd.

