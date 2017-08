Lauwwarme pasta met verse basilicum, pijnboompitten en amandelen

De lome Italiaanse zomerwarmte heeft geleid tot de ‘uitvinding’ van ‘lauwwarme’ pasta’s. Pasta’s die worden opgediend met een frisse, lichte en koude saus die van tevoren kan worden klaargemaakt en wel twee dagen in de koelkast kan worden bewaard. De combinatie van de koude saus – direct uit de koelkast – en de warme pasta – net van het vuur – is verrassend lekker.

Van een Italiaanse vriendin kregen we dit gerecht. Maar je kunt natuurlijk ook zelf je fantasie laten gaan. Voeg ingrediënten toe of laat ingrediënten weg. Vervang de basilicum door een ander kruid, of gebruik pistachenoten in plaats van de pijnboompitten en de amandelen.

Ingrediënten voor vier personen

pasta (spaghetti, penne of een andere pastasoort)

400 gram cherrytomaatjes

2 paprika’s

pijnboompitten en amandelen

olijfolie

zout en peper

basilicum

verse Parmezaanse kaas

Bereiding

Bak de paprika’s kort in de oven zodat het velletje gemakkelijk verwijderd kan worden (een Italiaans keukengeheim: ‘masseer’ ze met olijfolie voordat je ze bakt – de paprika’s zullen dan niet knappend uiteenbarsten en je oven blijft schoon). Verwijder het velletje van de paprika’s en snijd ze in reepjes. Snijd de tomaatjes in kleine stukjes. Doe alles in een terrine en schep er rijkelijk veel verse basilicumblaadjes (in stukjes) doorheen.

Doe de pijnboompitten in een pannetje en snijd de amandelen in stukjes. Schenk er olijfolie over (totdat de pijnboompitten en amandelen net bedekt zijn) en verwarm de olie tot de pijnboompitten en amandelen krokant zijn (let op: ze worden heel snel bruin, wees er dus op voorbereid om het pannetje ook al tijdens de eerste minuut van het vuur te halen). Schenk de pijnboompitten, de amandelen en de hete olie in de terrine.

Schep alles door elkaar en laat de saus een paar uur in de ijskast rusten. Voeg pas zout en peper toe als de pasta klaar is. Vermeng de pasta direct na het afgieten met de saus, schep alles goed door elkaar en strooi er parmezaanse kaas over.