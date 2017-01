Lasagne in de oven naar origineel Italiaans recept

Dit klassieke Italiaanse recept voor lasagne in de oven hebben we in Italië op de kop getikt. Natuurlijk is het één van de vele manieren om lasagne te maken, maar behoorlijk origineel is het wél. ‘La mamma’ zou trots op je zijn als je haar dit voorschotelt.



De basis voor deze lasagne zijn een tomatengehaktsaus (die ook wel ‘Bolognesesaus’ wordt genoemd) en een bechamelsaus. De lasagnebladen zijn al voorgekookt en daar hoeft dus verder niets meer aan gedaan te worden. Dit recept is dus vrij eenvoudig. Het is even werk maar al met valt het voor een huisgemaakte lasagne nog erg mee.

Ingrediënten

Voor de Bolognesesaus

500 gram mager gehakt

1 grote ui

Olijfolie

2 blikken gepelde tomaten

1 bouillonblok

Voor de bechamelsaus

1 liter melk

80 gram boter

100 gram bloem

Zout en nootmuskaat

100 gram gemalen Parmezaanse kaas

Lasagnebladen (liefst voorgekookte bladen)

Bereiding

Begin met het klaarmaken van de Bolognesesaus. Snipper de ui en fruit deze in een diepe koekenpan in olijfolie totdat ze glazig is. Voeg dan het gehakt toe en laat het doorbakken totdat de korrels droog zijn. Doe dan het bouillonblok en de tomaten erbij en laat alles nog eens een uur sudderen.

Maak nu de bechamelsaus klaar. Doe de boter in een pannetje en voeg de bloem toe. Roer alles goed door elkaar. Je kunt hiervoor het beste een garde gebruiken om te voorkomen dat er klontjes ontstaan. Voeg nu langzaam en al roerende de melk toe. Maak de bechamelsaus af met zout en nootmuskaat en laat de saus nog ongeveer 10 minuten doorkoken.

Neem nu een grote ovenschaal. Vet de schaal in met boter of bekleed de schaal met ovenpapier. Bedek de bodem van de ovenschaal (of het ovenpapier) met een laag bechamelsaus. Maak daarna lagen van de lasagnevellen, de Bolognesesaus, de bechamelsaus en de Parmezaanse kaas. Eindig met een laag bechamelsaus. Zorg ervoor dat deze saus de lasagnebladen goed bedekt (ook de hoekjes, anders branden ze aan).

Plaats de lasagne in een goed voorverwarmde oven en bak de lasagne in 25 minuten bij een temperatuur van 160 graden gaar.