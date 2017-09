Hoe krijg je langere (en sexy) wimpers?

Soms vraag je je af hoe het mogelijk is dat wimpers, die kleine haartjes die het oog moeten beschermen tegen stof en lichaamsvreemde voorwerpen, toch zo belangrijk voor ons (vrouwen) kunnen zijn. Lange, volle wimpers zijn sexy en iedere vrouw droomt van een verleidelijke bambi-oogopslag. We bezitten immers allemaal wel een mascara (of misschien wel meerdere) om onze ooghaartjes maximaal tot hun recht te laten komen.

Maar zoals ons vrouwen dat eigen is, willen we vaak nog meer. Nog langere en nog vollere (en dus verleidelijkere) wimpers die het oog omlijsten en de blik mysterieuzer en sensueler maken.

Wimpertransplantatie

De cosmetische industrie staat altijd klaar om aan deze vraag tegemoet te komen. Wimpertransplantatie is één van de oplossingen die ons geboden wordt. Het nadeel hiervan is echter dat de wimpers in lengte blijven groeien en dat de haartjes de eigenschappen van ons eigen haar hebben (krullend, steil etc). Een veel eenvoudigere oplossing zou een wondermiddel zijn dat de eigen lashes langer en voller maakt.

Druppeltjes die de wimpers doen groeien

Een medicijn tegen glaucoom lijkt aan deze wens tegemoet te komen. Tijdens het testen van het geneesmiddel bleek dat de gebruikers ervan langere en vollere ooghaartjes kregen. Inmiddels heeft men met deze wetenschap een product ontwikkeld dat speciaal bedoeld is om wimpers te verlengen en is het in Amerika door de FDA (food and drug administration) goedgekeurd. De druppeltjes moeten regelmatig op de aanzet van wimpers (en niet in het oog) worden aangebracht en zorgen binnen enkele weken tot maanden voor langere en vollere haartjes. Het zou wel enige neveneffecten als roodheid en jeuk kunnen geven, en in sommige gevallen lijkt er sprake van verandering van kleur van de ogen zelf.

Vaseline

Als veel eenvoudiger huis-tuin-keuken middeltje wordt vaak vaseline genoemd. Of vaseline de wimpers echt langer doet groeien, is niet duidelijk, maar in het algemeen wordt er wel gezegd dat vaseline de conditie van droge en broze haartjes verbetert en de wimpers daardoor een voller en gezonder aanzien geeft. De methode is heel eenvoudig. Breng ’s avonds met een schoon (liefst ongebruikt) mascaraborsteltje de vaseline op je wimpers aan en was de vaseline ’s morgens weer af.

Nepwimpers en wimperverlenging bij de schoonheidsspecialiste

Wie geen genoegen neemt met zijn (pardon, haar) eigen wimpers kan altijd nog toevlucht nemen tot wimperextensions (bij de schoonheidsspecialiste) of nepwimpers. De beperking van wimperextensions is dat deze methode alleen de wimpers die je al hebt langer maakt en dus niet voor vollere wimpers kan zorgen (ook al zien ze er na verlenging vaak wel voller uit). Nepwimpers kent inmiddels iedereen en zijn vooral voor parties en andere speciale gelegenheden een uitkomst.

Mascara

Maar laten we de ‘good old mascara’ niet vergeten. Het product dat al in de 19e eeuw door Eugene Rimmel werd ontworpen. De mascara’s van vandaag de dag zijn steeds geavanceerder en de resultaten zijn steeds beter.

Overigens zijn er verschillende methodes om de mascara aan te brengen. De wimpers kunnen vanaf de wortel vol, dik en zwart worden aangezet, maar tegenwoordig is er ook een tendens om alleen de punten met het mascaraborsteltje aan te stippen. Het resultaat is veel natuurlijker en deze methode van aanbrengen is ideaal voor wie gevoelige ogen heeft. Het borsteltje raakt immers alleen de uiteinden van de wimpers.

Niet altijd hoeven alle haartjes onder het oog aangezet te worden. Ook hier zien we weer verschillende methodes. Zo is het heel geraffineerd om alleen de haartjes in het midden van het ooglid zwart te maken. Dit heeft vooral een psychologisch effect omdat het jong aandoet. Jonge meisjes van 12, 13 jaar zouden namelijk in het midden van het oog langere wimpers hebben dan in de ooghoeken.

Liever geen waterproof mascara

Welke methode je ook kiest, het is altijd belangrijk om je wimpers goed te verzorgen. Wrijf niet hard over de haartjes om make-up af te halen. Gebruik daarom altijd een reinigingsproduct dat de make-up gemakkelijker verwijdert zodat je niet hoeft te boenen. En gebruik liever geen waterproof mascara omdat dit product zich in het algemeen niet één-twee-drie laat verwijderen en je wimpers zwaar op de proef stelt.