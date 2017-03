Lak aan de mening van anderen. Ook jij kunt zonder sociaal applaus

Lak aan wat anderen denken. Tja, gemakkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? We leven in een maatschappij waar we – bewust of onbewust – van alle kanten worden beïnvloed en soms zelfs onder druk worden gezet. We worden beoordeeld op ons ‘image’, het beeld dat we van onszelf geven. En vaak genoeg zijn we geneigd dat beeld aan te passen aan het beeld hoe anderen dat graag zouden zien. De ware persoon die erachter schuil gaat, verdwijnt daarbij (bijna) uit het beeld.



Hoe meer je je conformeert aan de regels en het algemene beeld, hoe beter, lijkt wel. Gedraag je je ‘goed’, dan kun je rekenen op een ‘sociaal applaus’, op bevestiging en bijval. Gedraag je je ‘anders’, dan zal de goedkeuring van de buitenwereld afnemen en dat kan wel eens een onzeker of eenzaam gevoel geven.

Jij hebt geen sociaal applaus (meer) nodig

En toch zou het zo heerlijk zijn om je niet druk te maken wat anderen van je denken. Om je los te maken van de mening, het oordeel en de verwachtingen van anderen. Om geheel jezelf te zijn. Het is een vrijheid die wij ons maar al te weinig nemen.

En toch moet het kunnen. Al maak je er maar een beginnetje mee. Hieronder een aantal tips die je daarbij kunnen helpen.

1. Maak jezelf bewust van de invloeden van buitenaf

Zoals we al zeiden, ondergaan we allemaal invloeden en druk van buitenaf. Of het nu gaat om de aankoop van een jurk, de keuze van een studie of baan, de keuze van een partner of belangrijke kwesties als trouwen en kinderen krijgen. Probeer de invloeden en druk van buitenaf te herkennen. Vraag jezelf af of je die uggs koopt omdat iedereen ze heeft, of omdat je ze echt mooi vindt. Vraag jezelf af of je een vriendje wilt, omdat je daar echt behoefte aan hebt, of omdat al je vriendinnen een vriendje hebben en iedereen je maar blijft vragen wanneer jij nu ook eens met iemand op de proppen komt. Als je de invloeden van buitenaf herkent, heb je al een eerste stap op weg naar je eigen autonomie en vrijheid gezet.

2. Probeer te begrijpen wat jij zelf wilt

Probeer te begrijpen wat jij zelf wilt. Welke kleding vind jij nu eigenlijk mooi? Wat is jouw stijl? En wat wil jij eigenlijk? Studeren? Werken? Kinderen? Wil je op vakantie in eigen land of in het buitenland? Drink je liever wijn of bier of misschien wel sinaasappelsap? Stel jezelf de vraag, of ‘ie nu belangrijk is of niet.

3. Begin met kleine dingen

Begin met kleine dingen. Drink je met je vriendin altijd een cappuccino omdat zij er zo dol op is, vraag de volgende keer dan voor jezelf eens om een thee (omdat jij dat lekker vindt). Je hebt je eerste succes behaald.

4. Wees niet teleurgesteld als het niet één, twee, drie lukt

Op een evenwichtige manier ‘lak hebben aan wat anderen denken’ is een moeilijke doelstelling. Je zult er hard voor moeten werken. Wees niet teleurgesteld in jezelf als het niet direct lukt. De invloed en druk van buitenaf zijn nu eenmaal een feit waar je dagelijks mee te maken hebt, en het is niet gemakkelijk je daar zomaar aan te onttrekken.

5. Schat de ‘anderen’ naar hun juiste waarde

Vraag je eens af wie ‘die anderen’ die jou beïnvloeden of die je als voorbeeld neemt nu eigenlijk zijn. Is dat een persoon waar je tegenop ziet? Is het een groep? Bekijk deze mensen eens wat kritischer. Zijn ze echt zo perfect? Heeft dat populaire meisje op school echt geen foutjes? Nee? Ga dan eens met haar praten! En is die collega op je kantoor nu wel echt zo perfect? Het antwoord is: nee, niemand is perfect!

6. Probeer de mening van anderen naar hun juiste waarde te schatten

De ‘anderen’ om je heen, kunnen ook een positieve functie hebben. Met hun reacties op jou helpen ze je om jezelf beter te leren kennen. Let op de signalen die ze afgeven en schat ze naar hun juiste waarde. Krijg je een boze blik van iemand als je in de rij voor kassa staat, dan zou het kunnen zijn omdat je hebt voorgedrongen (iedereen heeft zijn slechte eigenschappen, waarom zou je ze niet onder ogen zien?). Maar weet je van jezelf dat je niet voorgedrongen hebt, houd dat dan ook voor ogen. Neem niet zomaar aan dat ‘de anderen’ altijd gelijk hebben, maar neem hun kritiek of oordeel onder de loep en beslis uiteindelijk zelf wat jij van jezelf vindt.

7. Sta jezelf toe om niet-perfect te zijn

We zouden het al: niemand is perfect. En als niemand perfect is, ben jij ook niet perfect. En wat is daar mis mee? Niets! Accepteer je fouten en concentreer je op je goede eigenschappen, je sterke punten. Geloof in jezelf. Staan sommige dingen in jou anderen niet aan, dan is dat jammer. Jij bent wie je bent. Dat is veel beter dan krampachtig proberen aan ieders wensen te voldoen (iets dat toch nooit zal lukken).

8. Laat iedereen aan het woord maar laat het laatste woord aan jou zelf

Je niets aantrekken van wat anderen van je denken, betekent niet dat je niet naar anderen luistert. Sta open voor de mening van anderen, maar neem uiteindelijk je eigen beslissing. De beslissing die jou op dat moment goed lijkt. Neem daarbij de vrijheid om een foute beslissing te maken. Denk achteraf niet: ‘had ik toch maar gedaan wat de anderen gezegd hebben’, maar denk ‘ik heb het tenminste geprobeerd, nu ben ik een ervaring rijker en op basis daarvan zal ik een betere beslissing kunnen nemen’.

9. Wees trots op jezelf

Neem jezelf zoals je bent, wees trots op jezelf. Geloof in jezelf en je zult zien dat de anderen je er uiteindelijk des te meer om zullen respecteren.