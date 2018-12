Laatste dag van het jaar. Morgen aan de lijn?

Zijn de oliebollen gebakken? Staat de champagne koud? Je hoofd staat vast naar feesten en pret. Maar misschien blik je ook even terug naar het afgelopen jaar, én vooruit, naar het nieuwe jaar. Vandaag is de dag waarop we de balans van het afgelopen jaar opmaken. Het is ook de dag van de goede voornemens.

Op veel ‘Dit zijn mijn goede voornemens’-lijstjes staat: afvallen, weer in vorm komen en gezonder eten. Een heel mooi voornemen! Nu nog volhouden…

Eigenlijk is het zo moeilijk niet. Als je maar niet al te streng voor jezelf bent, dan komt het wel goed. We hebben een paar tips voor je.

Geniet van vandaag. Je hoeft je niet te over-eten, maar een oliebol (of twee) mag best. Op 1 januari, dus morgen, ban je onmiddellijk overgebleven oliebollen, appelflappen, ander zoet en vette snacks uit je huis. Doe dit eten kado aan je buren of aan huisgenoten die de ‘slanke lijn’ niet veel kan schelen. Het maakt niet uit wat je ermee doet, als je ze maar uit jouw buurt verwijdert. Kijk ook de drankjes in je koelkast erop na. Vanaf nu drink je water, thee, of ongesuikerde sappen. Haal vandaag, op 31 december, alvast een gezond ontbijt voor morgen, de eerste dag van het jaar en van jouw goede voornemens, in huis. Ga voor fruit, volkoren granen, muesli zonder suiker, magere yoghurt, verse sinaasappelsap. Een feestelijk maar gezond ontbijt. Iets om je op te verheugen. Gebruik de meestal wat ‘katerachtige’ 1 januari-dag om een heerlijke maaltijdsoep met verse groenten te bereiden (vandaag inslaan). Dit wordt je Nieuwjaarslunch. Warm, voedzaam, gezond en troostend. Denk goed na over het avondeten. Vis is op 1 januari misschien niet zo’n goed idee, maar er zijn heel veel andere lekkere en gezonde dingen te bedenken. Bijvoorbeeld courgetti met een tomaten-basilicumsaus. Een rijke maaltijdsalade. Quinoa met gestoomde groenten. Carpaccio. Gegrilde kip. Ideeën genoeg. Kijk maar eens op internet. Probeer op 1 januari tijd te maken voor een stevige wandeling. Een fantastische manier om uit te waaien na alle feesten, en ook een goed begin van de uitvoering van je goede voornemens. Maak een plan van aanpak. Wees realistisch. Vijf keer per week sporten als je anders nooit sport, is misschien niet haalbaar. Bekijk wat wel haalbaar is en schrijf dat op. Verder kan het geen kwaad om ook alvast na te denken over het menu voor de komende week. Schrijf ook die ideeën op en doe deze lijst in je tas. Dat is je leidraad voor de komende week in de supermarkt. Zodra het dagelijks leven weer begint, verval je namelijk gemakkelijk in het gebruikelijke ritme, ook tijdens het boodschappen doen. Maar de komende week doe je het anders… en koop (en eet!) je lekkere maar vooral ook gezonde en magere dingen.

Wedden dat je de zoete lekkernijen van december geen moment zal missen? En wedden dat je over een maandje, als je serieus aan de slag gaat, al resultaten zult zien?

Wij van de redactie van Trendystyle wensen jullie allemaal een heel GELUKKIG en GEZOND 2018 toe!

