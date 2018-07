Kun je je borsten groter trainen?

Als we onze benen of armen intensief trainen, nemen ze toe in omvang. Als je de lijn doortrekt, zou je kunnen denken dat ook je borsten door ze te trainen groter worden. Het is iets dat we soms maar al te graag willen geloven. Stel je toch eens voor dat je er in een sportschool een bh-maatje bij kunt kweken.

Helaas ligt het niet zo en dat komt doordat je borsten niet alleen uit spieren zijn opgebouwd maar vooral ook uit vet. Door je borstspieren te trainen, worden je borstspieren, zoals alle andere spieren, strakker en groter. Maar door de strakkere ‘ondergrond’ kunnen je borsten er ook minder zacht en vol gaan uitzien. Bovendien verbrand je tijdens het trainen vet (dus vooral het zachte gedeelte van je borsten) waardoor je borsten juist kleiner kunnen worden.

Er is wel een andere manier om een bhmaatje erbij te krijgen (maar reken dan ook op een extra kledingmaatje!). Probeer maar eens aan te komen. Je borsten zullen in omvang toenemen. Omgekeerd neemt het volume van je borsten af als je afvalt.

Wil je toch je borsten trainen overdrijf dan niet en gebruik lichte gewichten om de borstspieren lichtjes en op een evenwichtige manier te verstevigen.