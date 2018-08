Zin in een pittig kort kapsel voor het nieuwe seizoen? Zin in een uniek kapsel voor herfst winter 2018 2019? Misschien niet al te klassiek maar een tikkeltje opvallend en energiek? Dan kan het een idee zijn om met een opgeschoren achterkant of een opgeschoren zijkant te werken. Het is geen trend of hype, maar een techniek waarmee je je kapsel een eigen persoonlijke uitstraling kunt geven. Tijdens de Fashion Weeks voor herfst winter 2018 2019 spotten wij drie opvallende korte kapsels met opgeschoren achterkant of zijkant.

De kapselfoto’s vind je hieronder. De kapsels zijn onder elkaar heel verschillend en hebben elk een heel eigen stijl. Bekijk de foto’s en lees meer over deze opvallende kapsels.

Het kapsel van topmodel Dilone, de fashion tom boy met kurkentrekkerkrullen, is jongensachtig en stout. Bovenop het hoofd is het haar wat langer en staat het stijf van de krullen. Achter in de nek is het lichtjes opgeknipt en loopt het haar geleidelijk over naar de langere bovenlengte. Dit detail geeft haar krullenkapsel pit.

Bij de fashion show van Piccione.Piccione in Milaan stuitten we op een model met supersteil haar (het tegengestelde van Dilone’s wilde krullenbol) met een heel grafische haarsnit die zich (misschien) laat omschrijven als: een strak bloempotkapsel met een lange rechte pony en een grafisch opgeschoren achterkant. Dit kapsel is heel geraffineerd. Je moet er wel heel steil haar voor hebben, en een flinke dosis lef!

Tot slot hebben we een street style kapsel voor je, een kapsel dat we spotten onder het modepubliek. Dit korte kapsel heeft een lange bovenkant, een vrij lange zijkant en een kort geschoren zijkant, en heeft een punkachtige allure. Deze kapsel trend is een beetje voorbij, maar wij vinden het juist cool als je zoiets doet als niemand het doet.

Deze drie korte kapsels laten zien hoe je met een opgeschoren detail een bijzondere, unieke uitstraling aan je haarsnit kunt geven.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien brengen ze je op een idee voor een nieuw kort en pittig kapsel voor jezelf!