Korte kapsels voor herfst winter 2019 2020. Dit zijn de allernieuwste korte coupes

Veel vrouwen vinden het maar niets: korte kapsels. Maar toch kan zo’n kort koppie supervrouwelijk en mooi zijn. Dat bewezen de modellen backstage bij de internationale modeshows voor herfst winter 2019 2020.

Korte kapsels herfst winter 2019 2020. Pixie cuts

Vooral de pixie cut is een grote favoriet. Dankzij de wat langere plukjes heeft dit kapsel, ondanks de korte lengte, een hoog zwoelheidgehalte. Het is een trucje dat sterren van weleer als Audrey Hepburn, Mia Farrow en Twiggy allang kenden. Een paar plukjes die over je voorhoofd aaien, een paar dansende lokjes bij de oren, een lief opspringend kruintje achter op je hoofd, en je pixie cut krijgt een onverwachte charme.

Korte kapsels herfst winter 2019 2020. Rattenkopjes

Behalve pixie cuts zien we dit seizoen ook nog kortgeschoren hoofden. Dit kapsel is, laten we eerlijk gezegd, maar voor weinigen weggelegd. Het is iets wat van binnenuit moet komen. Sommige vrouwen voelen zich met zo’n gemillimeterd hoofd letterlijk onbeschermd. Haren staan ook voor gedachten. Een kapsel is dan ook niet enkel iets esthetisch, er zit ook een psychologische kant aan, en zo’n kort geschoren hoofd maakt echt wel iets los.

Korte kapsels herfst winter 2019 2020. Boyish!

Een ander kort kapsel dat de aandacht verdient, is de androgyne haarsnit met zijscheiding, wederom een interessante keuze, ook vanuit psychologisch opzicht. Overigens is zo’n boyish kapseltje vooral ook een kwestie van styling. Laat de scherpe zijscheiding en de gel achterwege en het krijgt direct een lieflijkere, vrouwelijkere uitstraling.

Korte kapsels herfst winter 2019 2020. Korte krullenbollen

Last but not least zijn de korte krullenbollen die we tegenwoordig ook vaak zijn en die zijn ronduit supercool! Heb je kleine krullen van jezelf dan is het best eens leuk om zo’n kort kapseltje te proberen. Ga wel voor een goede kapper want de snit is ontzettend belangrijk. De volumes moeten kloppen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en maak je keuze (of niet).

Door: Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE