Korte kapsels 2019. De hotste korte kapsels op de catwalks

De Fashion Week is begonnen. Backstage bij de Fashion Shows komen we in deze dagen verrassend veel modellen met korte kapsels tegen. Bekijk de foto’s hieronder maar eens en ontdek de nieuwste trends voor kort haar voor lente en zomer 2019. We maakten een selectie van de hotste korte kapsels voor je.

Zoals je ziet, blijven gemillimeterde korte kapsels (rattenkopjes) in de mode. We zagen ook een enkel undercut kapsel maar dit soort haarcoupes zijn maar voor weinig vrouwen weggelegd. Je moet er echt het type voor zijn.

Opvallend genoeg zijn de bloempotkapsels die een paar seizoenen geleden opeens weer opdoken alweer verdwenen. Voor lente zomer 2019 gaan we vooral veel pixie cuts zien: pittige korte kapsels met laagjes en een androgyne uitstraling maar tegelijkertijd elegante uitstraling. Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens. Zoals je ziet, zijn de pixie cuts kort maar wordt er wel gespeeld met lengteverschillen. Sommige kapsels hebben een langere voorkant, andere kapsels hebben wat langer haar in de nek.

Hieronder de nieuwste hotste kapsels voor lente en zomer 2019.