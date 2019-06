Micro shorts of (korte) bermuda’s? Dit zijn de hotste korte broeken voor zomer 2019

De zon hoeft maar even te schijnen en je ziet ze overal: korte broeken. Korte broeken zijn hot, maar je moet wel het juiste model te pakken hebben. De korte broeken trends zijn elke zomer weer anders. Dit jaar heb je keus te over.

De hotste korte broeken voor zomer 2019 zijn pin-up shorts met een hoge taille in een spannende hartvorm waardoor de dijbenen aan de zijkanten grotendeels onbedekt blijven. Deze broekjes worden ook wel ‘janties‘ genoemd – een samentrekking van ‘jeans’ en ‘panties’ – omdat ze vaak uitgevoerd zijn in spijkergoed en soms nauwelijks groter zijn dan een onderbroek.

Hiermee hebben direct al één van de favoriete materialen genoemd: spijkergoed. Spijkershorts, vooral (extreem) kort, zijn nog steeds een must-have voor de jongeren. Een nieuwigheid (of beter een ‘comeback’) zijn de spijkershorts in jaren ’80 bleach.

Voor de klassiekere dames onder ons zijn er wijde korte broeken met een hoge taille die met een bijpassende ceintuur of leren riem – al naar gelang je mood – gedragen worden. Deze broekjes zijn superchic, vooral als je ze met een mooie blouse combineert. Ook heel mooi is de combinatie met een lingerietopje zoals we dat bij Alberta Ferretti zagen. Het fijne van deze wijde shorts is dat ze je benen slanker doen lijken. Voor een optimaal ‘slank-effect’ kies je een lengte die nog net het breedste gedeelte van je dijbenen bedekt.

Een andere klassieker is de bermuda, recht en tot op of net boven de knie. Deze broek laat zich als een rok dragen en combineren.

Maar er is meer nieuws onder de zon. De mode laat zich ook voor zomer 2019 inspireren door de sportswear. We noemden al eerder het wielrennerbroekje dat heel mooi onder een zwierige jurk kan worden gedragen maar dat ook heel chic is met een lange blazer zoals bij Chanel.

Een ander interessant item is het boksbroekje met wijd uitstaande pijpjes en een aangerimpelde taille. In zwart satijn of zijde is het in combinatie met een chique top of blouse supercool voor een avondje stappen of een feestje. Voor overdag zien we ook het runnerbroekje, kort met wat minder wijd uitstaande pijpen, en met een veel sportievere uitstraling.

Keus te over dus. Laat het dan nu maar zomer worden!