Kort dames kapsel met boyish uitstraling. Wie durft? Fashion model Taja wél!

In een interview met Vogue zei fashion model Taja Feistner eens dat het moeilijk is om haar kledingstijl te omschrijven omdat die elke keer weer anders is. Soms is ze in een dark mood, soms ook is ze in voor kleur en soms houdt ze van boyish. Hetzelfde zou je voor haarstijl kunnen zeggen. Elk mode seizoen heeft Taja een nieuw kapsel. Ze ging van lang haar naar een kort dames kapsel en blijft daar voorlopig mee experimenteren.

Toen wij Taja leerden kennen, nu alweer een paar jaar geleden, was ze het allerliefste fashion model dat je je kon bedenken. Een schattig gezichtje, pientere ogen en lange donkere haren. De grote tatoeages vormden een sterk contrast met haar lieflijke uitstraling. Klik hier voor een video interview met Taja (met lang haar).

Vorig jaar winter stal Taja de show met een sexy platinablond superkort jaren ’80 kapsel. De verandering was enorm. Het nieuwe kapsel gaf Taja pit en veranderde zelfs iets in haar houding. Die was zekerder, ja misschien zelfs trotser.

Sindsdien is en blijft Taja veranderen. De afgelopen modeweek verscheen het model op de catwalk met een nog altijd kort, maar nu heel donker kapsel. Vanzelfsprekend trok ze ook hiermee weer alle aandacht.

De wat langere pony van het jaren ’80 kapsel draagt ze nu korter en wat meer gelaagd. Aan de zijkanten, vooral rond de oren, en de achterkant is het haar langer en bovenop is het juist korter. Het jaren ’80 gevoel is eraf. Dit kapsel heeft een androgyne uitstraling maar de wat langere lokjes bij de oren en in de nek geven er toch iets vrouwelijks aan. Taja interpreteert haar nieuwe kapsel met een stoere, fiere blik in de camera.

Bekijk dit korte dames kapsel maar eens. Misschien is het iets voor jou? Eén ding is zeker: je valt ermee op!

