Kopen, kopen, kopen. 12 Tips waar je portemonnee blij mee zal zijn!

Kopen, kopen, kopen. Ken jij die kriebels? Wij wel. Dat gevoel dat je iets moet en zal kopen. Soms weet je precies waar je je zinnen op hebt gezet, soms is het een meer algemeen gevoel. Dan is de aankoop van een paar nieuwe haarspeldjes in de supermarkt voldoende om de koopzucht even te stillen. Maar vaker gaat het om luxe dingen. Dingen die eigenlijk boven je budget liggen. Dingen die door je hoofd blijven spoken. Aankopen waar je je vooraf enorm op kunt verheugen. Die je helemaal ‘hyper’ kunnen maken.

Iedereen kent dat moment waarop je het voorwerp van verlangen uit het rek neemt en je ermee naar de kassa begeeft. Een heerlijk moment. Spannend, soms zelfs onverantwoord. Maar toch o zo heerlijk. Het moment van afrekenen is ook zoiets. Het trekken van de portemonnee brengt een mix van emoties teweeg. Om het nog maar niet te hebben, over het moment dat de verkoper je de tas met daarin het felbegeerde voorwerp overhandigt. Top! Maar vanaf het moment dat je de winkel uitloopt, ebt de spanning weg… En al snel zul je je zinnen weer op iets anders zetten.

Tijdens zo’n hyper middagje shoppen hebben we er eens over na gedacht hoe je je van deze luxe koopkriebels – al is het maar tijdelijk – kunt bevrijden. Dit is het resultaat van onze overdenkingen (maar let op! Succes is niet gegarandeerd, we weten het uit ervaring).

#1 Breng jezelf niet in de verleiding

Eigenlijk is het heel simpel: ga niet shoppen en loop met een grote boog om modetijdschriften en alles wat mondain is, heen.

#2 Verzet je zinnen

Blijven de gedachten aan dat jurkje je kwellen, ga dan iets anders doen. Een lange wandeling, een fietstochtje, of ga uitgebreid in bad… Letterlijk om af te koelen.

#3 Kijk je bankrekening erop na

Check je saldo en ga na welke rekeningen er deze maand nog moeten binnenkomen. De lust zal je al snel vergaan.

#4 Heb je het nodig?

Vraag je af of je het echt nodig hebt… In negen van de tien gevallen is het antwoord ‘nee’. Genoeg om de kriebels (heel even) het zwijgen op te leggen.

#5 Zeg tegen jezelf dat je huis dichtslibt

Is er nog wel plaats in je kast? Waar ga je dat nieuwe jurkje hangen? Waar ga je die nieuwe tas zetten? Het wordt allemaal zoveel…

#6 Ga na wat je de afgelopen tijd gekocht hebt

Schrijf eens voor jezelf op wat je de afgelopen tijd gekocht hebt. Soms is het meer dan je denkt, en bevrijdt het overzicht van je aankopen je even van die koopdrang.

#7 Van uitstel komt afstel?

Van uitstel komt afstel (hoop je). Door de aankoop naar de toekomst te verschuiven, heb je niet de teleurstelling dat je die droomschoenen niet mag kopen, maar rek je de tijd tussen de ene aankoop en de ander (uiteindelijk moet dat in theorie tot minder aankopen per jaar leiden). Tegenargument: wat als die schoenen er dan niet meer zijn? Antwoord: tja, misschien waren ze dan niet voor jou bestemd.

#8 Overleg met een verstandige vriendin

Beschrijf het door jou vurig gewenste voorwerp aan een (verstandige) vriendin. Wellicht raadt ze je de aankoop af.

#9 Zet er iets tegenover

Houd jezelf aan het lijntje door afspraken met jezelf te maken. Eerst dat examen halen, en dan pas shoppen. Eerst zorgen dat je die opdracht binnen hebt, en dan pas shoppen.

#10 Doe geen concessies

Om de koopzucht te stoppen, doen we soms kleine, goedkope ‘surrogaat’-aankopen die even voldoening geven, maar je niet definitief van andere, grotere aankopen zullen afbrengen. Doe dit soort ‘vervangende’ aankopen niet.

#11 Heb je er echt iets aan?

Vraag jezelf eerlijk af hoe trendgevoelig de dingen die je wilt kopen, zijn. Hoeveel je eraan hebt. Hoe lang je er plezier van zult hebben. Soms kunnen (eerlijke) antwoorden je van de aankoop afbrengen.

#12 Waarom?

Last but not least… Vraag je af waarom je zo’n drang tot kopen voelt…

Tja, denk daar maar eens over na!

TRENDYSTYLE