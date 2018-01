Kookrecept. De ‘fake’ Sachertaart

Hebben jullie ooit een recept van de Sachertaart (Sachertorte) gezien? Echt kan het niet zijn! Want het originele recept is geheim en wordt angstvallig bewaard door Hotel Sacher in Wenen. Dat neemt niet weg dat er ontelbare recepten onder de noemer Sachertorte worden geschoven. Iedereen probeert op z’n of haar eigen manier de beroemde chocoladetaart te imiteren.

Persoonlijk krijg ik het elke keer dat ik 10 eierdooiers en ongelooflijke hoeveelheden boter of room in een recept een beetje benauwd. Ik zeg dat de cake zonder eieren en boter kan, maar het mag wel wat minder, zonder dat dat afbreuk doet aan het eindresultaat. Want maak je een chocoladecake dan moet’ie natuurlijk wel die uitnodigende geur en smaak hebben die van een chocoladecake nu eenmaal een chocoladecake maakt en die je spontaan doet watertanden.

En dus heb ik zelf een recept bedacht dat misschien niet heel veel gemeen heeft met de klassieke Sachertaart, maar die ondanks de ‘magere’ ingrediënten volgens mijn huisgenoten en vrienden er best zijn mag en de concurrentie met de Sachertaart aankan. Ik zeg niet dat deze taart caloriearm is maar in ieder geval wel luchtiger dan andere chocoladecakes.

Het geheim van deze taart is de taartvorm. In het begin gebruikte ik voor deze cake een klassieke ronde en brede taartvorm maar omdat de taart maar weinig vetten bevat, werd’ie wat droog. Sinds ik een rechthoekige bakvorm (cakevorm van 25cm x 12 cm) gebruik, rijst de cake goed en blijven de plakken heerlijk zacht.

Ingrediënten voor een ‘magere’ Sachertaart

200 gram bloem

200 gram suiker

2 eieren

1 zakje gist voor taarten

1 snufje zout

50 ml tot maximaal 1 glas melk (ook magere melk of rijstmelk)

1 eetlepel boter (hoeft niet)

60 gram cacaopoeder

Abrikozenmarmelade/jam (of ook bosvruchten)

1 chocoladetablet van tenminste 72% puur

Bereiding

Klop de eieren en suiker op tot een luchtige crème (gebruik een keukenrobot of elektrische mixer). Voeg de gezeefde bloem, de cacaopoeder, het gist, zout en circa 50 ml melk toe totdat je een luchtig beslag krijgt. Is het beslag te droog, voeg dan nog wat melk (tot maximaal 1 glas) toe. Je kunt ook een eetlepel boter toevoegen, maar het hoeft niet. Ook zonder boter wordt de cake zacht. Bewerk het beslag voor tenminste 3 minuten.

Bak de cake circa 40 minuten in een voorwarmde (niet-geventileerde) oven op 170 graden. Verwijder de cake uit de vorm en laat ‘m afkoelen.

Verwarm de marmelade met een beetje water (of ook wat rum) in een pannetje totdat de marmelade vloeibaar is. Snijd de chocoladecake horizontaal doormidden en strijk de marmelade (minus 1 eetlepel) erover. Houd 1 eetlepel marmelade achter in het pannetje.

Voor het glazuur smelt je het chocoladetablet in het pannetje met nog wat marmelade. Strijk de chocolade over de bovenkant van de cake en laat het glazuur afkoelen. Je ‘fake’ Sachertorte is klaar. Nu is het smullen!

Door: Hanne Katten

