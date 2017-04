Kokosolie, beauty-olie. Voor glanzend haar, witte tanden en nog veel meer!

Kokosolie is een olie apart. Er wordt enorm veel over deze olie gediscussieerd. Vooral in het verleden werden de verzadigde vetten van deze zoet ruikende exotische olie vaak over één kam geschoren met (schadelijke) kunstmatige verzadigde vetten (transvetten) die door hydrogenering zijn verkregen. Dat leverde kokosolie een slecht imago op.



Voorstanders van de olie onderstrepen dat de verzadigde vetten in kokosolie vooral in de vorm van laurinezuur, een ‘goede’ olie voor het cholesterol, voorkomen. Als je weet dat moedermelk voor 30% uit laurinezuur bestaat, begrijp je waarom dit argument wordt aangevoerd. De olie zou gezond zijn en bovendien ook desinfecterend werken.

Tegenstanders waarschuwen er onder meer voor dat de olie vooral niet geschikt is voor mensen die een vetarm dieet moeten of willen volgen (de olie bevat 9 calorieën per gram, en dat is zeer zeker vet), terwijl anderen menen dat de olie zelfs helpt om af te vallen, dit omdat de vetzuren in kokosolie voor het merendeel uit middellange ketens bestaan die snel door het lichaam in energie worden omgezet.

Kortom, het laatste woord is nog niet over kokosolie gezegd, maar dat het als beautyproduct optimaal is, daar lijken de meesten het wel over eens te zijn. Een flesje kokosolie, vierge kokosolie wel te verstaan, zou wonderen kunnen verrichten voor je huid en haar. Ook Hollywoodsterren zouden erbij zweren. Zo zou Gwyneth Paltrow er zelfs haar mond mee spoelen.

Overigens neemt kokosolie onder de 24 graden (en dat is het maar al te vaak in ons landje) een vaste vorm aan. In dat geval spreek je van kokosVET.

Laten we eens kijken wat je in de badkamer allemaal met kokosolie/vet kunt doen.

1. Een masker van kokosolie kan wonderen doen voor je haar. De olie is vochtinbrengend en er wordt wel gezegd dat de kleinere deeltjes in de olie gemakkelijk de haarschacht binnendringen en niet op het haar zelf blijven liggen. Breng de olie op je haar aan, laat het masker een nachtje intrekken en was de olie er de volgende morgen met shampoo uit.

2. Vanwege de aanwezigheid van laurinezuur zou kokosolie ook desinfecterend werken. Kokosolie wordt dan ook wel als mondwater tegen bacteriën gebruikt. De olie wordt vaak gebruikt voor een antieke ayurvedische techniek die ‘oil pulling‘ wordt genoemd. Kort gezegd, komt het erop neer dat je op lege maag 15 minuten lang een eetlepel olie tussen je tanden door ‘duwt en trekt’. Dit proces zou de mond ontgiften. Na een kwartier spuug je de olie uit (bij voorkeur in het toilet omdat de olie veel bacteriën zou bevatten die je niet in je wastafel wilt hebben) en daarna spoel je je mond grondig met water. Niet alleen zou de olie je mond desinfecteren maar ook zouden je tanden er witter van worden!

3. Kokosolie/vet wordt ook wel gebruikt als vochtinbrengende crème. Deze crème zou de huid minder afsluiten dan vette crèmes op basis van petroleum.

4. Kokosolie is verder te gebruiken als olie voor je nagelriemen, als middel tegen zwangerschapsstriemen, als massageolie, als lippenbalsem en zelfs als reinigingsolie om je make-up te verwijderen.

Een wonderolie? Misschien wel, misschien niet. Het is wellicht niet echt een olie om in grote hoeveelheden in je salades te verwerken (al zou Miranda Kerr de olie zelfs in haar groene thee doen), maar in de badkamer kun je er wel iets mee. Zelf hebben wij het haarmasker met kokosolie (rigoureus vierge kokosolie natuurlijk) gebruikt en dat leverde zichtbare resultaten op!