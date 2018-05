10 Tips om er moeiteloos stijlvol uit te zien

Charlottes tips om je iedere dag weer zonder al teveel moeite stijlvol te kleden:

Vroeger kon ik er uren over doen om me te kleden. Ik kon alles uit mijn kast halen en nog niets vinden om aan te trekken. Vaak was ik de wanhoop nabij en daalde mijn humeur onder het nulpunt. Nu is dat anders. Wanhopige momenten komen niet vaak meer voor. En nog maar zelden ga ik de deur uit in iets waar ik me eigenlijk niet echt gelukkig bij voel. Wat er veranderd is? De mode en misschien ook wel mijn ‘kleedsysteem’. Hier zijn mijn tips om je iedere dag weer zonder al teveel moeite stijlvol te kleden.

1. Ga voor jurken!

Jurken zijn in de mode en voor mij vormen ze een ware uitkomst. Met een mooi jurkje zie je er direct goed uit. Er hoeft niet met andere kledingstukken gecombineerd te worden. Je hoeft alleen nog maar aan de accessoires te denken. Je kunt nooit genoeg jurken hebben!

2. Zorg voor voldoende basics

Zorg ervoor dat je altijd voldoende ondergoed en (panty)kousen in huis hebt. Je moet deze basics elke dag zo voor het grijpen hebben. Verlies geen tijd met het zoeken naar een paar sokken of bh, concentreer je liever op het maken van creatieve combinaties.

3. Breng lijn in het kleurenpalet

Persoonlijk houd ik van gedekte kleuren. Van zwart, wit, grijs, beige. Meestal houd je van de kleuren die je ook het beste staan. Houd je daarom bij je aankopen aan ‘jouw’ kleurenpalet. Op die manier kun je ook alles gemakkelijk met elkaar combineren. Dit is mijn basis. Daarnaast heb ik wat ‘speelse’ items in kleur. Voor de nodige uitspattingen.

4. Investeer af en toe in iets bijzonders

Zoals iedere moderne vrouw loop ook ik de deur bij de grote modeketens plat. In deze ‘massa’-collectie vind je perfecte basiskledingstukken als coltruitjes, kleine jurkjes, grappige accessoires en andere hebbedingen tegen zachte prijsjes. Combineer je het allemaal met elkaar dan ziet het er best leuk uit. Combineer je het met één enkel bijzonder kledingstuk dat je in een boetiekje of een trendy shopje op de kop hebt getikt, dan krijgt je look opeens een heel andere uitstraling. Investeer daarom af en toe in iets ‘echt goeds’ of opvallends. Ik ga in deze gevallen graag voor een spannende fantasie. Een goede fantasie geeft je look direct een ‘fashionista’ feeling.

5. Pas op met ‘goedkoop’

Goedkoop is vaak duurkoop. Koop nooit iets alleen maar omdat het goedkoop is, maar vraag jezelf altijd af of je het écht wel leuk vindt, of je het kunt combineren en of het je stijl wel is. Laat je niet overhalen door de prijs.

6. Blijf kritisch

Het komt vaak genoeg voor dat een nieuwe trend me niet aanspreekt. Toch eindigde het er voorheen altijd mee dat ik uiteindelijk toch voor de bijl ging. Het was een kwestie van wennen, dacht ik toen. Nu laat ik me niet meer zo gemakkelijk ‘overhalen’ en probeer ik vast te houden aan mijn eigen stijl. Mijn advies is om die trends uit het aanbod te kiezen, die je echt aanspreken. Laat de andere trends maar over aan de anderen. Als je dit systeem aanhoudt, zit er lijn in je garderobe en zul je je in jouw kleding altijd op je gemak voelen.

7. Focus op accessoires

Focus op accessoires. Iedereen zal in de loop van de tijd wel een soort basisgarderobe opbouwen. Een garderobe waar je altijd op kunt terugvallen. Zo combineer ik graag kledingstukken van afgelopen seizoenen met items uit de nieuwste collecties. Juist door deze mix onderscheidt je look zich van die van anderen. Maar waar ik wel altijd heel gevoelig voor ben, zijn accessoires. Met de juiste schoen en de juiste tas ziet zelfs de eenvoudige combinatie van spijkerbroek en T-shirt er fantastisch uit en is je look direct up-to-date.

8. Zorg ervoor dat alles wat in je kast hangt schoon en gestreken is

Doe kledingstukken die gewassen moeten worden, direct in de wasmand zodat je niet de neiging hebt, ze nogmaals te dragen. Niemand kan zich mooi en stijlvol voelen in een wollen jurkje dat onfris ruikt of gekreukt is, hoe mooi het jurkje ook is.

9. Maak van te voren combinaties

Heb je een verloren uurtje, besteed dat dan eens aan het maken van combinaties. Doe dat niet op de hand, maar trek de dingen bij elkaar aan om te zien hoe het staat. Hang goede combinaties bij elkaar of onthoud ze, zodat je, als je het even niet weet, er altijd op kunt terugvallen.

10. Heb je eenmaal je keuze gemaakt, houd het er dan bij

Heb je je eenmaal aangekleed, pieker dan niet meer over je outfit. Blijf niet twijfelen, maar overtuig jezelf ervan dat je er goed uitziet. Het is namelijk niet alleen wat je draagt, maar ook hoe je het draagt!