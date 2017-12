Kledingtips: 10 do’s en don’ts voor de feestdagen

10 Last-last minute kledingtips voor de Feesten. 10 Do’s en don’ts voor Kerst en Oud-en-Nieuw. Want er zijn dingen die je met de Feesten beter kunt laten maar het is ook een gelegenheid om het eens helemaal over een andere boeg te gooien. Shockeer!

Hier zijn onze kledingtips

1. Draag tijdens de feestdagen geen groen en rood (of in ieder geval niet deze combinatie). Het zijn de kleuren van de Kerstboom en de Kerstman.

2. Ga eens voor superhoge hakken (ook al mag je deze Feesten zelfs met platte schoenen voor de dag komen). Tijdens de feestdagen is het toch niet anders dan zitten, zitten en zitten.

3. Heb lef! Dit is de periode waarin alles mag! Dus trek die gouden avondjurk aan. Of shockeer met die doorzichtige jurk. Dit is je kans!

4. Overdrijf! Tijdens de feestdagen kan het nooit ‘overdone’ zijn. Pak eens flink uit. Trek die droomkleding aan.

5. Maar… lijd geen kou. Kleed je naar de situatie. Blauwe tenen in zomersandaaltjes doen je look geen goed (ook al is het misschien mode).

6. Ga voor een chique winterjas en durf opvallende combinaties te leggen. Een avondjurk met een trenchcoat kàn heel chic zijn. Maar ook met oma’s vintage stola kun je scoren. Eco bontjassen zijn dit jaar jé van het! Denk van tevoren na over de jas, cape of stola die je over je avondjurk gaat dragen.

7. Familiejuwelen. Als je ze nu niet draagt, draag je ze nooit meer. Draag die diamanten ring of die gouden ketting.

8. Streef naar perfectie. Neem je tijd voor de voorbereidingen en sla geen details over. Ontharen, pedicure, manicure, scrubben, haar wassen en föhnen. Het hoort er allemaal bij.

9. Stort je in je feestelijke goud- of zilverkleurige gewaad, behangen met chique juwelen en wankelend op je onmogelijk hoge hakken, niet ongegeneerd op het buffet. Een overvol bord is niet chique (en een volle mond ook niet).

10. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Verwacht niet dat een feestlook comfortabel is. Draag je die strakke jurk houd dan je buik in, kies je voor die hoge schoenen accepteer dan dat ze niet zo lekker zitten als je sneakers. Een echte fashion look vraagt nu eenmaal wat meer van je dan gewoonlijk. Maar je krijgt er ook veel voor terug: bewonderende blikken, complimenten en een flinke ego boost.

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends